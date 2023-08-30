Новак: Россия может продлить сокращение экспорта нефти на октябрь

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может продлить добровольное сокращение экспорта нефти на октябрь. По его словам, в сентябре РФ собирается сократить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) к уровню июня, когда страна еще не снижала объемы поставки на мировые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений»,— пояснил он в ходе общения с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что на данный момент политика по снижению экспорта нефти себя оправдывает. «Мы начали сокращение поставок на экспортные рынки еще в июле. Это значит, что сокращение в сентябре будет от июня, потому что в июле уже пошло снижение. Мы обеспечиваем сокращение поставок относительно тех, предыдущих месяцев»,— подчеркнул господин Новак. По его словам, Россия в августе исполнила свои обязательства по снижению добычи нефти в рамках совместной договоренности со странами ОПЕК+.

Экспорт российской нефти морским путем сократился в августе до минимальных в этом году 2,94 млн б/с, отмечал Kpler со ссылкой на статистические данные. Меньше Россия поставляла по морю лишь в декабре 2022 года (2,91 млн б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть. В июле морской экспорт из России был на уровне 3,1 млн б/с.

Таким образом, Россия достигла сокращения экспорта нефти на 500 тыс. б/с за счет сокращения отгрузок морем. Оно было анонсировано правительством в начале июля в рамках совместных усилий по поддержанию цен на нефть с Саудовской Аравией, которая в июле и августе добровольно сократила добычу на 1 млн б/с.

В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году. Россия сократила морской экспорт нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн б/с.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нефть вытекает за баланс».

Александр Кислов