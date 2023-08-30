Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новак: Россия может продлить сокращение экспорта нефти на октябрь

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может продлить добровольное сокращение экспорта нефти на октябрь. По его словам, в сентябре РФ собирается сократить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) к уровню июня, когда страна еще не снижала объемы поставки на мировые рынки.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений»,— пояснил он в ходе общения с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что на данный момент политика по снижению экспорта нефти себя оправдывает. «Мы начали сокращение поставок на экспортные рынки еще в июле. Это значит, что сокращение в сентябре будет от июня, потому что в июле уже пошло снижение. Мы обеспечиваем сокращение поставок относительно тех, предыдущих месяцев»,— подчеркнул господин Новак. По его словам, Россия в августе исполнила свои обязательства по снижению добычи нефти в рамках совместной договоренности со странами ОПЕК+.

Экспорт российской нефти морским путем сократился в августе до минимальных в этом году 2,94 млн б/с, отмечал Kpler со ссылкой на статистические данные. Меньше Россия поставляла по морю лишь в декабре 2022 года (2,91 млн б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть. В июле морской экспорт из России был на уровне 3,1 млн б/с.

Таким образом, Россия достигла сокращения экспорта нефти на 500 тыс. б/с за счет сокращения отгрузок морем. Оно было анонсировано правительством в начале июля в рамках совместных усилий по поддержанию цен на нефть с Саудовской Аравией, которая в июле и августе добровольно сократила добычу на 1 млн б/с.

В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году. Россия сократила морской экспорт нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн б/с.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нефть вытекает за баланс».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...