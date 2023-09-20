Foreign Policy: все ведомства США одобрили отправку ATACMS на Украину

Все ответственные ведомства США одобрили поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Если ракеты так и не будут отправлены, значит, этому воспрепятствовал президент США Джо Байден, сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты ATACMS

Фото: Reuters Запуск ракеты ATACMS

Фото: Reuters

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается с реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении вооруженных сил Украины.

16 сентября МИД Украины сообщил, что Киев скоро получит ATACMS. По данным Reuters, администрация Джо Байдена близка к одобрению поставок. При этом вчера, 19 сентября, министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопросы о поставках дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Украине сейчас нужнее системы ПВО.

Вчера на авиабазе Рамштайн прошла 15-я встреча союзников Украины. Открывая ее, господин Остин сразу анонсировал скорое прибытие в расположение украинских военных американских танков Abrams, а также призвал коллег нарастить поставки Украине систем ПВО.

Подробнее — в материале «Танк тому и быть».