Танк тому и быть

Юбилейная, 15-я встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», ставшая первой для нового главы Минобороны страны Рустема Умерова, оказалась весьма урожайной на вооружения для ВСУ. Открывая ее, глава Пентагона Ллойд Остин сразу анонсировал скорое прибытие в расположение украинских военных американских танков Abrams, а также призвал коллег нарастить поставки Украине систем ПВО. При этом министр обороны США традиционно постарался обойти наиболее острые вопросы (в первую очередь, о поставках Киеву дальнобойных ракет), и это ему почти удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Рустем Умеров (справа) после завершения встречи в Рамштайне

Фото: Michael Probst, AP Министр обороны Украины Рустем Умеров (справа) после завершения встречи в Рамштайне

Фото: Michael Probst, AP

15-я встреча союзников Украины в формате «Рамштайн» на одноименной авиабазе в Германии изначально не обещала стать рутинной. Прежде всего, это были своего рода смотрины нового министра обороны Украины Рустема Умерова, недавно сменившего на этом посту Алексея Резникова. Как отмечали наблюдатели в момент перестановок в украинском военном ведомстве, прежний министр за полтора года полномасштабных боевых действий установил тесный контакт с западными коллегами, а его личные отношения с тем же Ллойдом Остином были немаловажным элементом переговоров о новых поставках вооружений и прочей поддержке.

Глава Пентагона, открывая заседание, про своего товарища не забыл и поблагодарил господина Резникова «за усердную работу и преданность делу, за все, что он сделал для свободной Украины». И лишь после этого господин Остин отметил, что надеется «плотно поработать» с господином Умеровым, с которым он встретился впервые.

Встреча проходила на фоне сообщений от Киева об успехах вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, а потому вопрос наращивания военной помощи стоял перед союзниками, возможно, как никогда остро.

В конце концов на весенне-летнюю кампанию западные партнеры Киева делали большую ставку, однако первые три месяца были вынуждены признавать несовпадение реальности с ожиданиями. В какой-то момент на этом фоне даже усилились разговоры о возможных сценариях урегулирования, но с началом осени и признаками некоторых перемен на фронте подобные настроения поутихли, уступив место осторожным надеждам на успех нынешнего контрнаступления.

«Храбрые украинские войска прорываются через сильно укрепленные линии российской армии»,— заявил на встрече Ллойд Остин. По его словам, чтобы ВСУ и дальше «неуклонно продвигались», собравшимся в Германии партнерам необходимо нарастить поддержку Киева, поскольку успехи Украины «зависят от тех важнейших возможностей, которые предоставляют члены этой контактной группы». Среди прочего он отдельно призвал активизировать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских боеприпасов.

В подтверждение своих слов и намерений глава Пентагона объявил, что американские танки Abrams, которых более полугода ждут в Киеве, «в ближайшие время» будут отправлены Украине. Конкретных сроков он, правда, не назвал.

Уже во время закрытой части заседания стало известно, что первыми на призыв американского министра откликнулись Дания и Норвегия. Как заявили в датском Минобороны, Копенгаген передаст Киеву дополнительные 45 танков — 30 Leopard 1 и 15 модернизированных T-72. В Осло же решили отправить Украине более 50 гусеничных транспортеров М548. По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, «это важно для обеспечения транспортировки в районах, где нет дорог».

Между тем нередко заседания «Рамштайна» сопровождаются оживленной дискуссией по какому-либо из видов вооружений западного образца — будь то артиллерийские системы, танки или самолеты. Традиционно это приводило к ситуации, когда Ллойд Остин, очевидно, понимая остроту вопроса, всячески старался избегать темы, больше всего волнующей общественность. На этот раз борьба развернулась за дальнобойные ракеты ATACMS (США) и Taurus (Германия) с радиусом действия до 300 км и 500 км соответственно.

Что Вашингтон, что Берлин на настойчивые запросы Киева предоставить эти вооружения долгое время отвечали отказом. Однако в последние недели ситуация начала меняться, а в западных СМИ появилось сразу несколько сообщений о том, что в ближайшее время США и ФРГ все-таки удовлетворят просьбу Украины. Правда, буквально накануне «Рамштайн-15» координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что в Вашингтоне дискуссия продолжается, и «никакого решения еще не принято».

О том, что и правительство Германии еще не решилось на поставки дальнобойных ракет, в интервью Bild заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, для этого «необходимо прояснить множество политических, юридических, военных и тактических моментов», а «это нелегко».

На нынешней встрече от Ллойда Остина явно ждали хоть каких-то новостей по дальнобойным ракетам. Но он традиционно старался обходить наиболее острую тему.

Ясность внесла представитель Минобороны Германии Зимтье Мёллер, заявившая, что поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus во время заседания не обсуждались, а все внимание было сосредоточено на противовоздушной обороне, боеприпасах, артиллерии и долгосрочной поддержке Украины.

На итоговой пресс-конференции Ллойд Остин назвал встречу «очень успешной», анонсировал свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пентагоне 21 сентября, перечислил новые поставки ВСУ уже привычных вооружений и вновь призвал коллег нарастить помощь, чтобы «поддержать контрнаступление».

По словам Остина, главной потребностью Украины остаются системы ПВО, а потому партнерам стоит «поглубже покопаться» и передать ВСУ все, что только возможно, для противовоздушной обороны.

Также он попросил коллег изыскать дополнительные партии артиллерийских снарядов, чтобы «подготовить Украину к зиме».

Однако уйти от главного вопроса господину Остину не удалось. Его сразу же спросили, почему он «много говорит» о ПВО, но ни словом не обмолвился о дальнобойных ракетах,— может, он считает настойчивость Украины по поставкам ATACMS не вполне обоснованной? «Не хочу давать оценки запросам Украины»,— после короткой паузы подобрал слова господин Остин.

По его мнению, США и союзники делают все возможное, чтобы Украина «преуспела в битве», и сосредотачиваются на том, что «Украине нужнее всего». И тут, вероятно, глава Пентагона оценивал «нужность» именно с точки зрения партнеров Киева, поскольку украинские представители в последнее время однозначно поставили дальнобойные ракеты на первое место в списке приоритетов на данном этапе конфликта. Так или иначе, больше об ATACMS и Taurus на пресс-конференции не спрашивали, возможно, отложив «допрос» до четверга, когда на переговоры в Пентагон приедет господин Зеленский.

В Москве итоги «Рамштайн-15» комментировать не стали. Однако ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в «управлении войной» на территории Украины. «Они (американские власти.— “Ъ”) поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну»,— заверил господин Лавров, добавив, что помощь союзников Киеву, включая дальнобойные ракеты, «не изменит существа происходящего».

Алексей Забродин