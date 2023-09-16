МИД Украины заявил о скором согласовании с США поставок ATACMS

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, заявил, что украинская сторона планирует в том числе продолжить обсуждение поставок ракет ATACMS.

«Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, и скоро мы получим это оружие тоже»,— сказал господин Николенко в интервью испанской газете Corriere della Sera, добавив, что также будет обсуждаться другая военная помощь и продовольственная безопасность.

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 21 сентября в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Американское издание Axios сообщало, что США не собираются объявлять о передаче Украине ракет большой дальности во время предстоящей встречи.

9 сентября телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи Украине. В случае одобрения до поступлений ракет на Украину могут пройти месяцы, отмечал телеканал. По данным Reuters, администрация Джо Байдена близка к одобрению поставок.

Лусине Баласян