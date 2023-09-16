Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Украины заявил о скором согласовании с США поставок ATACMS

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, заявил, что украинская сторона планирует в том числе продолжить обсуждение поставок ракет ATACMS.

«Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, и скоро мы получим это оружие тоже»,— сказал господин Николенко в интервью испанской газете Corriere della Sera, добавив, что также будет обсуждаться другая военная помощь и продовольственная безопасность.

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 21 сентября в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Американское издание Axios сообщало, что США не собираются объявлять о передаче Украине ракет большой дальности во время предстоящей встречи.

9 сентября телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи Украине. В случае одобрения до поступлений ракет на Украину могут пройти месяцы, отмечал телеканал. По данным Reuters, администрация Джо Байдена близка к одобрению поставок.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...