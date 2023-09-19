Глава Пентагона счел наращивание сил ПВО Украины важнее поставок ATACMS

На американской авиабазе Рамштайн в Германии сегодня, 19 сентября, прошла встреча союзников Украины. По итогам заседания министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопросы о поставках дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Украине сейчас нужнее системы ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Michael Probst, AP Ллойд Остин

Фото: Michael Probst, AP

«ПВО спасает жизни, поэтому я призываю эту группу продолжать укреплять наземную противовоздушную оборону Украины. Мы должны продолжать прилагать усилия, чтобы обеспечить Украину системами ПВО и перехватчиками»,— сказал господин Остин (цитата по Politico).

По словам господина Остина, США стараются сделать «все возможное, чтобы вооруженные силы Украины были успешны в конкретный момент времени». В связи с этим, отметил министр, на встрече он призвал союзников «тщательнее поискать на арсеналах» и «передать всевозможные боеприпасы для ПВО».

Глава Пентагона отметил, что системы ПВО «будут оставаться самым необходимым видом вооружений для Украины». Он также выступил за отправку на Украину артиллерийских снарядов. Позже представитель Великобритании по итогам встречи заявил, что Украине будут поставлены десятки тысяч артиллерийских снарядов.

По данным издания Politico, Украина рассчитывала получить дальнобойные ракеты ATACMS и разрешение на их использование. Официальные лица Украины говорят, что ВСУ должны иметь возможность наносить удары по военным объектам России, находясь при этом вне досягаемости.

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Петр Бузлаев