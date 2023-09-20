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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: вариант коронавируса «пирола» в РФ пока не обнаружен

В России не зафиксировано случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола». Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В Российской Федерации пока этот геновариант не обнаружен»,— рассказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

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С конца августа в мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.

Подробности — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Лаура Кеффер

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