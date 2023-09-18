Новый более заразный вариант COVID-19: что известно про штамм «пирола»

Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с «омикроном» и является более заразным. Что еще известно об этом штамме — в материале «Ъ».

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса BA.2.86 «пирола» выявлены в августе 2023 года во Франции. Сейчас известно о заболевших в более чем десяти странах, среди них — Великобритания, США, Дания, Израиль, Швейцария.

ВОЗ включила BA.2.86 в список вариантов коронавируса, находящихся под наблюдением (VUM, variant under monitoring). Предположительно у «пиролы» есть более 30 мутаций. Эта особенность позволяет вирусу обходить антитела, выработанные организмом ранее. По этой же причине есть вероятность, что эффективность вакцин против штамма будет ниже. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, вакцины, созданные под «омикрон», эффективны и в отношении «пиролы».

Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний отмечают, что существующие ковид-тесты и лекарства эффективны и против BA.2.86. Кроме того, на текущий момент нет подтверждений тому, что этот подвид вируса вызывает более тяжелое течение болезни, чем его предшественники.

Вызываемые «пиролой» симптомы пока не описаны из-за небольшого количества заболевших, но, по мнению врачей, они вряд ли будут отличаться от общих признаков коронавируса:

высокая температура;

затрудненное дыхание;

кашель, насморк, чихание;

головная боль, боли в мышцах и груди, общая слабость;

возможна тошнота, рвота и диарея.

В России штамм BA.2.86 пока не выявлен.