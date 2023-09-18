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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор признал новый вариант коронавируса пирола заразнее «омикрона»

Вариант коронавируса BA.2.86, получивший название пирола, более заразный, чем его предшественники, сообщил Роспотребнадзор. Ведомство заверило, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для лечения вируса, вызываемого этим вариантом.

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«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) пирола имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона, и он более заразный, чем его предшественники»,— говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Как утверждает ведомство, обновленные под вариант омикрон вакцины «эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций». «Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие" "омикрона"»,— добавили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения подвидом COVID-19 пирола выявили более чем в десяти странах, в том числе в Дании, Франции, Швеции и США. Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что это мутировавший подвид вируса, которому удается обойти иммунитет, полученный после заражения другими вариантами COVID-19 или после вакцинации.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом. На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября вернули ограничения против распространения вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе говорила, что не видит оснований для введения масочного режима.

Лаура Кеффер

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