Минфин возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Меры действуют с 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.

В числе мер:

обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинская маска, респиратор);

социальное дистанцирование;

нахождение в лифтах не более чем двух-трех человек одновременно;

ограничение личных контактов между работниками;

сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию министерства.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за нового варианта «омикрона», получившего название «пирола». На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября также вернули ограничения. Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.

Подробности — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Лаура Кеффер