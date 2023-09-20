Минфин возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Меры действуют с 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.
В числе мер:
- обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинская маска, респиратор);
- социальное дистанцирование;
- нахождение в лифтах не более чем двух-трех человек одновременно;
- ограничение личных контактов между работниками;
- сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию министерства.
В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за нового варианта «омикрона», получившего название «пирола». На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября также вернули ограничения. Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.
Подробности — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».