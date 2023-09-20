Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Меры действуют с 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.

В числе мер:

  • обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинская маска, респиратор);
  • социальное дистанцирование;
  • нахождение в лифтах не более чем двух-трех человек одновременно;
  • ограничение личных контактов между работниками;
  • сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию министерства.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за нового варианта «омикрона», получившего название «пирола». На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября также вернули ограничения. Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.

Подробности — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...