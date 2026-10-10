Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы
10.10.2026, 21:19
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сможет сыграть в матчах НХЛ до конца текущего сезона из-за травмы ноги. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
«Мы даже не знаем, что происходит, но видеть, как он покидает игру, — это удар для всех нас, шок для всех нас. Но в то же время это означает, что мы должны взять на себя ответственность и попытаться выполнить свою работу»,— прокомментировал ситуацию капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер. В следующих играх на воротах нью-йоркской команды будет стоять Дилан Гаранд.
Игорь Шестеркин подвернул правую ногу во время второго периода игры регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз». «Рейнджерс» уступили со счетом 1:3. В этом сезоне российский спортсмен сыграл в пяти матчах и отразил 92,7% бросков. Его команда одержала три победы.