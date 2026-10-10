Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

«Мы даже не знаем, что происходит, но видеть, как он покидает игру, — это удар для всех нас, шок для всех нас. Но в то же время это означает, что мы должны взять на себя ответственность и попытаться выполнить свою работу»,— прокомментировал ситуацию капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер. В следующих играх на воротах нью-йоркской команды будет стоять Дилан Гаранд.