КСИР сообщил о подрыве танкера в Ормузском проливе
10.10.2026, 20:56
Танкер с сырой нефтью, который отклонился от установленного властями Ирана маршрута в Ормузском проливе, подорвался на морской мине. На борту начался пожар, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Этот масштабный пожар — неизбежное последствие для любого танкера, пытающегося пренебречь правилами безопасности и порядком прохождения через Ормузский пролив»,— указано в пресс-релизе военных (цитата по IRNA). КСИР не предоставил никаких данных о членах экипажа и их состоянии.
Власти Ирана неоднократно сообщают о подрыве танкеров, проходящих по южной части Ормузского пролива. Тегеран называет этот маршрут нелегальным. После блокировки морского коридора поставщикам нефти пришлось искать альтернативные пути транспортировки сырья. По итогам сентября Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Катар экспортировали 16,5 млн баррелей нефти в сутки по другим маршрутам. Показатель сопоставим с цифрами довоенного уровня.