Умер паралимпийский чемпион в метании клаба Таймазов
10.10.2026, 18:38
Победитель Паралимпийских игр в Токио 2021 года в метании клаба (булавы) Муса Таймазов умер в 42 года. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.
«Муса был символом несгибаемой воли и мужества, доказав, что человеческий дух не знает границ. Его победы на мировых аренах прославили Дагестан и всю Россию, вдохновив тысячи людей никогда не сдаваться»,— написал господин Щукин в Telegram-канале. Смерть Мусы Таймазова он назвал невосполнимой утратой для российского и мирового спорта.
Брат спортсмена Саид Таймазов рассказал ТАСС, что смерть наступила после продолжительной болезни почек — пиелонефрита. «Был пиелонефрит, пошла инфекция. Потом произошел щелчок, и он впал в кому. Сегодня он ушел из жизни»,— добавил он.
Муса Таймазов родился 8 апреля 1984 года в дагестанском поселке Кяхулай. Вошел в состав сборной России по легкой атлетике в 2018 году. Четыре раза выигрывал чемпионат страны по метанию клаба, на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года занимал третье место. Токийскую паралимпиаду в 2021 году выиграл с мировым рекордом, метнув снаряд на 35,42 м.