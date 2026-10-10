Минобороны России отчиталось об ударе по дата-центру «АТМ Укрсиббанка» в Киеве
10.10.2026, 19:39
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по дата-центру «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
ВСУ использовали объект для хранения разведданных, уточнили в ведомстве. Под удар также попал сухогруз, шедший в порт Одессы с военным грузом.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по дата-центрам на территории Украины с середины сентября. Российские военные атаковали, среди прочего, объекты «Киевстар», «Омега Телеком», «УкрТелеком», «ДримЛайн».