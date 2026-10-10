В Индии задержали лидера «Партии тараканов»

Протесты в Индии начались после того, как избирательная комиссия убрала из списков избирателей около 130 млн имен. Демонстранты требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара и отмены процедуры, уточняющей данные избирателей перед предстоящими выборами в стране. Одним из главных организаторов митингов стало движение CJP. Бывший политконсультант Абджихит Дипке основал его весной 2026 года после того, как председатель Верховного суда страны Сурья Канта сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».