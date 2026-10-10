В Индии задержали лидера «Партии тараканов»
10.10.2026, 19:23
Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера индийской Тараканьей народной партии (CJP) Абджихита Дипке и двух его соратников в самолете по прибытии в Нью-Дели. Связи с ними нет уже более десяти часов, сообщает пресс-служба движения.
«Если вы думаете, что можете остановить нас, угрожая нам тюремным заключением, то вы ошибаетесь. Посадите нас в тюрьму, если хотите… но мы будем продолжать бороться за защиту демократии в этой стране», — сказал Абджихит Дипке перед задержанием (цитата по видео из соцсетей CJP). По всей стране задержаны десятки других участников движения. Координатор столичного отделения Пранай Ахире госпитализирован после избиения, утверждает организация.
CJP планировала провести масштабные акции протеста по всей стране 10 октября. В Нью-Дели введены усиленные меры безопасности, сотни людей, вышедших на демонстрации, задержаны. Для подавления акции задействованы около 25 тыс. полицейских, пишет The Guardian.
Протесты в Индии начались после того, как избирательная комиссия убрала из списков избирателей около 130 млн имен. Демонстранты требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара и отмены процедуры, уточняющей данные избирателей перед предстоящими выборами в стране. Одним из главных организаторов митингов стало движение CJP. Бывший политконсультант Абджихит Дипке основал его весной 2026 года после того, как председатель Верховного суда страны Сурья Канта сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».