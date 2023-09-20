МИД РФ призвал исключить жертвы среди гражданского населения Карабаха

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление с призывом к конфликтующим сторонам в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и «исключить жертвы среди гражданского населения». Ведомство утверждает,что признание Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана «кардинально повлияло» на ситуацию в регионе и «изменило основополагающие условия» трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха»,— говорится в заявлении МИДа.

Ведомство отметило, что российский миротворческий контингент, дислоцированный в регионе, выполнял необходимые задачи для поддержания режима прекращения огня. В связи с началом боевых действий российские силы «оказывают содействие гражданскому населению», включая медицинскую помощь и эвакуацию.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что число погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана возросло до 27. Ранены свыше 200 человек. В связи с эскалацией МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

В Кремле заявляли об обеспокоенности началом боевых действий и отметили, что главная задача на сегодняшний день — обеспечить безопасность людей в регионе и убедить стороны начать переговоры. Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема. С начала дня миротворцы эвакуировали как минимум 469 человек, в том числе 185 детей. Тем временем секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раскритиковал российскую сторону за то, что миротворцы не препятствуют действиям Азербайджана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян