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Коммерсантъ FM
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Кремль: главное — это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен началом боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, главное сейчас обеспечить безопасность людей в регионе и убедить Азербайджан и Армению отказаться от силовых методов и начать переговоры.

«Главное — это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров. Мы находится в контактах как с армянской, так и с азербайджанской стороной. Наши военные работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло»,— заявил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Москва считает подписанные в ноябре 2020 года трехсторонние документы лучшей базой для урегулирования. «Мы призываем всех следовать положению этих документов, естественно, принимая во внимание новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год»,— добавил господин Песков.

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Господин Песков отметил, что хотя ситуация в регионе «сложная», Кремль не располагает информацией о том, что «произошло что-то угрожающее жизни нашим миротворцам». Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожило армянскую станцию на территории где размещены российские миротворцы.

14 сентября Дмитрий Песков говорил, что Кремль обеспокоен нарастающей напряженностью в Нагорном Карабахе. Он добавил, что Россия остается гарантом безопасности и «продолжает свои контакты как с Ереваном, так и с Баку».

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Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября около 12:30 мск. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет. Премьер-министр Никол Пашинян в свою заявил, что Баку не удастся втянуть Ереван в боевые действия. На фоне новой эскалации, МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

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