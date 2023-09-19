Омбудсмен Карабаха: число погибших из-за обстрелов Азербайджана возросло до 27

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что число погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана возросло до 27. Ранее сообщалось о 25 погибших.

Среди погибших — двое мирных жителей. «Число раненых на данный момент превышает 200 человек»,— написал господин Степанян в соцсети X. Он уточнил, что данные не включают информацию о жертвах из Аскерана и Мартуни, поскольку с ними не восстановлена связь.

Из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника. Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема. Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с представителями Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян