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Коммерсантъ FM
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Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на 48%

С 11 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом в России возросла на 48% в сравнении с предыдущей неделей, следует из статистики оперштаба.

По всей России с 11 по 17 сентября выявлено 11 516 заболевших против 7 688 человек, выявленных неделей ранее. На прошлой неделе госпитализировали 1 973 человека. Это на 20% (1 636) больше, чем с 4 по 10 сентября. Однако выздоровели 7 280 человек, что на 61,5% больше по сравнению с 4 по 10 сентября.

В Москве за прошедшую неделю выявлено 4 617 заболевших коронавирусом. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что «текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года».

Telegram-канал SHOT сообщал о возобновлении работы ковидного госпиталя в Сокольниках. По данным SHOT, медперсоналу к сегодняшнему дню было велено полностью подготовить всё оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя в Сокольниках, чтобы он мог заработать в полную силу. Возобновление работы ковидного госпиталя в Сокольниках в Депздраве объяснили «стандартной практикой в осенний период».

Временный ковидный госпиталь в парке Сокольники открыли в 2020 году. Пациентов размещали в залах культурно-выставочного центра. За время пандемии госпиталь разросся до 26 тыс. кв. м. В нем располагалось 999 коек и реанимационное отделение. После снижения заболеваемости госпиталь законсервировали.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о новом штамме коронавируса «пирола». В ведомстве посчитали, что он заразнее «омикрона».

Новый более заразный вариант COVID-19: что известно про штамм «пирола»

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Подробнее о текущей ситуации с пандемией читайте в материале — «Коронавирус вышел из отпуска».

Александра Горошилова

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