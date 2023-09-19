Власти Словакия будут защищать в ВТО позицию по запрету на ввоз зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что власти страны намерены защищать во Всемирной торговой организации (ВТО) введенный запрет на ввоз украинского зерна. По его словам, такое решение является полностью законным и обоснованным.

«Мы не изменим нашу позицию по поводу украинского зерна, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения»,— рассказал господин Биреш в интервью словацкому изданию Teraz.

По его словам, как минимум в течение ближайших 60 дней эмбарго на ввоз украинского зерна в Словакию «совершенно точно» продолжит действовать и не будет отменено ни при каких обстоятельствах. Чиновник отметил, что в Братиславе ждут гарантий от Киева, что зерно не будет «оседать» в Словакии.

Также Йозеф Биреш сообщил, что Словакия в любом случае продолжает поддерживать Украину в военном конфликте с Россией, несмотря на разногласия по поводу ввоза зерна. «Я хочу подтвердить, что мы по-прежнему солидарны с Украиной, мы будем ее поддерживать во всем. Но в случае, когда речь идет о четырех известных сельскохозяйственных товарах, защита национального рынка является безусловным приоритетом и так будет всегда»,— подчеркнул министр.

Накануне, 18 сентября, власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Украина также подала в ВТО требования о проведении консультаций с тремя странами в рамках организации. Польское госагентство PAP со ссылкой на источник сообщило, что в ответ на иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют заседание координационной платформы Евросоюза 25 сентября, созданной для обсуждения спорных вопросов, связанных с поставками украинского зерна в страны ЕС.

15 сентября ЕК не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Александр Кислов