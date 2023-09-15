Как зерно на рану

Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в пять близких к республике стран — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет был введен весной из-за перенасыщения рынка и угрозы разорения местных фермеров. В Еврокомиссии утверждают, что нашли выход из ситуации: Киев обязался делать все возможное для предотвращения потрясений на рынках. Однако такое решение внесло в «европейскую семью» дополнительный раскол. Польша и Словакия продлили запрет в одностороннем порядке. А Венгрия пошла еще дальше, запретив ввоз сразу 24 видов украинской сельхозпродукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Срок действия эмбарго на поставки зерновых с Украины в пять стран Центральной и Восточной Европы истекал в ночь на субботу. Эксперты склонялись к тому, что эмбарго будет продлено. Но Еврокомиссия всех удивила. «Срок действия существующих мер истекает сегодня. Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков (объема поставок.— “Ъ”) зерна. До этого времени Украина должна принять с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.— “Ъ”), чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах»,— говорилось в опубликованном коммюнике. При этом к вечеру 18 сентября Киев должен представить план действий, касающийся этого вопроса.

В Еврокомиссии заверили, что будут «воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают».

Ранее в МИД Украины заявили: «Любое решение как на европейском, так и на национальном уровне, которое еще больше ограничит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, будет не только неоправданным и незаконным, но и нанесет вред общим экономическим интересам Украины, государств—членов ЕС и всего Евросоюза и окажет явное дестабилизирующее воздействие на мировой рынок продуктов питания». В результате в Еврокомиссии к этим доводам прислушались.

Напомним, что в июне прошлого года ЕС на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в союз, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. В конце мая беспошлинный ввоз был продлен еще на год.

Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила «коридоры солидарности» — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна. Предполагалось, что эти поставки позволят Киеву получать дополнительную прибыль от экспорта.

Но в итоге из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в близких к Украине странах ЕС, что спровоцировало там кризис аграрного перепроизводства.

На этом фоне Брюсселю даже пришлось выделить фермерам экстренную помощь.

В итоге Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия настояли на запрете импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения на их территорию. Новая норма была введена Еврокомиссией 2 мая, а 5 июня ее продлили до 15 сентября. При этом транзит указанных товаров через страны «пятерки» далее в Евросоюз или другие государства за его пределами сохранялся.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, ограничения на поставки зерна в пять стран ЕС были чувствительны, но не критичны для украинского экспорта. В разговоре с “Ъ” эксперт отметил, что большая часть зерна с Украины поставляется в другие страны ЕС и отправляется транзитом в порты. Но, добавил он, некоторая часть урожая действительно попадала на рынки стран Центральной и Восточной Европы, ужесточая конкуренцию к неудовольствию местных фермеров.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов согласился с тем, что запреты не влияли принципиально на украинский зерновой экспорт.

И добавил: просто раньше Украина могла бы реализовывать часть урожая в соседних странах, а с вводом ограничений пришлось поставлять зерно дальше (например, в Германию, которая активно покупает украинскую кукурузу).

По словам господина Сизова, самым активным сторонником продления запрета всегда выступала Польша, где этот вопрос стал частью кампании правящей партии «Право и справедливость» в преддверии парламентских выборов 15 октября. Голоса фермеров политикам явно пригодятся. В результате сразу после обнародования Еврокомиссией своего решения премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи». Он добавил, что решение Еврокомиссии «вредно для польских фермеров». Показательно, что с этим заявлением господин Моравецкий выступил в ходе общения с избирателями.

При этом за несколько часов до заявления Еврокомиссии столь же жестко вопрос прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пригрозил, что если эмбарго не будет продлено, то румыны, поляки, венгры и словаки продлят запрет на национальном уровне. В эфире радиостанции Kossuth Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он лоббирует американские, а не европейские интересы.

Поясняя этот тезис, политик сказал: украинское зерно выращивается на территории, «вероятно, принадлежащей американцам».

В итоге Венгрия пошла еще дальше, чем Польша, запретив ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции, включая зерно, овощи, мясо и мед.

В Минсельхозе Словакии заявили, что в одностороннем порядке продлевают запрет на ввоз зерна с Украины. И в этом случае речь также шла о защите местных фермеров.

В пятерке стран, весной поставивших заслоны перед украинской сельхозпродукцией, особняком стоит Болгария. Там парламентарии еще в четверг одобрили возобновление импорта украинского продовольствия. В Софии утверждают, что эмбарго лишило правительство налоговых поступлений и привело к росту цен на продукты питания. При этом болгарские власти не пугают даже угрозы протестов местных фермеров. «Государство должно заботиться об общих интересах. Разрешение импорта продукции с Украины пойдет на пользу всем гражданам, именно поэтому правительство не поддастся шантажу»,— заявил премьер-министр страны Николай Денков.

Транзит украинской сельхозпродукции через Евросоюз особенно актуален с учетом прекращения действия зерновой сделки, которая позволяла осуществлять экспорт через черноморские порты в Турцию, а далее заинтересованным поставщикам.

После российских ударов по украинским портам на Дунае, откуда миллионы тонн зерна шли в Румынию, выбор маршрутов стал еще более актуальным. Как раз в пятницу параллельно с дискуссией в рамках Еврокомиссии в румынской Констанце состоялась встреча по вопросам экспорта зерна и масличных культур на Черном море. В ней приняли участие представители Румынии, Украины, Молдавии, партнеры из ЕС и США. Предполагается, что транзит украинского зерна через Румынию может быть увеличен.

Что же касается тех, кто занял жесткую позицию, то в Киеве не намерены оставлять их действия без ответа. Ранее на этой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль заявил: если Польша заблокирует экспорт агропродукции, Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по поводу компенсации причиненного ущерба. По его словам, нарушения норм торгового права «в интересах предвыборного политического популизма» недопустимы. Выступая в пятницу вечером, президент Украины Владимир Зеленский заявил: Киев ответит «цивилизованным образом», если страны Европейского союза будут нарушать правила и нормы этого объединения.

Марианна Беленькая, Анатолий Костырев, Павел Тарасенко