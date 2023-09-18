PAP: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу ЕС по украинскому зерну

Польша, Венгрия и Словакия не примут участия в заседании координационной платформы Евросоюза 25 сентября, созданной для обсуждения спорных вопросов, связанных с поставками украинского зерна в страны ЕС. Такое решение принято в связи с намерением Украины подать иск на три страны во Всемирную торговую организацию из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии, сообщает в соцсети X польское госагентство PAP со ссылкой на источник.

15 сентября ЕК не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры.

Ранее сегодня, 18 сентября, глава Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен подать на три страны иск в ВТО. Кроме того, сегодня премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест введет запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, передает агентство RFI.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Эрдни Кагалтынов