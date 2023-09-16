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Коммерсантъ FM
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Зеленский пообещал ответить странам-соседям, отказавшимся от украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ответа соседям страны, которые вопреки решению Еврокомиссии запретили ввоз украинского зерна. Подобные решения 15 сентября приняли власти Польши, Словакии и Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, киевские власти благодарны Еврокомиссии за решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна в страны Евросоюза. Однако несоблюдение этого решения вызывает у Украины большое беспокойство, на него обязательно будет дан соответствующий ответ, предупредил Владимир Зеленский.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы наши соседи Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать»,— заявил господин Зеленский в видеообращении, которое размещено в его официальном Telegram-канале.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в пять близких к республике стран — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет был введен весной из-за перенасыщения рынка и угрозы разорения местных фермеров. Однако представители трех восточноевропейских государств публично не согласились с решением Еврокомиссии и решили ограничить ввоз украинского зерна на национальном уровне. В частности, Польша и Словакия продлили запрет в одностороннем порядке. А Венгрия пошла еще дальше, запретив ввоз сразу 24 видов украинской сельхозпродукции.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Александр Кислов

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