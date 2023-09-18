Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Словакии и Польши из-за эмбарго зерна

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Украина также подала в ВТО требования о проведении консультаций с тремя странами в рамках организации, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua

Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены (ЕС.— ''Ъ'') не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Начатые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами»,— приводит пресс-служба Минэкономики слова госпожи Свириденко.

По словам министра, в результате введенного Венгрией, Польшей и Словакией запрета украинские экспортеры зерна уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения сделок. Украина считает, что три страны нарушили свои международные обязательства, а также что односторонние действия стран—членов ЕС неприемлемы и они должны координироваться, передает пресс-служба.

Ранее сегодня, 18 сентября, замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз украинского зерна. Кроме того, сегодня премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест планирует ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней. Польское госагентство PAP со ссылкой на источник сообщило, что в ответ на иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют заседание координационной платформы Евросоюза 25 сентября, созданной для обсуждения спорных вопросов, связанных с поставками украинского зерна в страны ЕС.

15 сентября ЕК не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...