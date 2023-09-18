Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Словакии и Польши из-за эмбарго зерна

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Украина также подала в ВТО требования о проведении консультаций с тремя странами в рамках организации, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua Юлия Свириденко

Фото: me.gov.ua

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены (ЕС.— ''Ъ'') не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Начатые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами»,— приводит пресс-служба Минэкономики слова госпожи Свириденко.

По словам министра, в результате введенного Венгрией, Польшей и Словакией запрета украинские экспортеры зерна уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения сделок. Украина считает, что три страны нарушили свои международные обязательства, а также что односторонние действия стран—членов ЕС неприемлемы и они должны координироваться, передает пресс-служба.

Ранее сегодня, 18 сентября, замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев пожалуется в ВТО на Венгрию, Польшу и Словакию из-за запрета на ввоз украинского зерна. Кроме того, сегодня премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест планирует ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней. Польское госагентство PAP со ссылкой на источник сообщило, что в ответ на иск в ВТО Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют заседание координационной платформы Евросоюза 25 сентября, созданной для обсуждения спорных вопросов, связанных с поставками украинского зерна в страны ЕС.

15 сентября ЕК не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Венгрия также запретила ввоз 24 видов украинской сельхозпродукции. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Как зерно на рану».

Эрдни Кагалтынов