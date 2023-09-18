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Обманный курс

К чему приведет обмен заключенными между США и Ираном

США и Иран в понедельник при посредничестве Катара обменялись заключенными по формуле «пять на пять». Тегеран также получил доступ к почти $6 млрд, ранее замороженным из-за санкций Вашингтона на счетах в Южной Корее. Однако о потеплении в двусторонних отношениях или продвижении в реанимации «иранской ядерной сделки» говорить пока не приходится. Наоборот, и с тем, и с другим дела обстоят все хуже.

Освобожденные в результате обмена заключенные Сиамак Намази и Морад Тахбаз прибыли в Доху

Освобожденные в результате обмена заключенные Сиамак Намази и Морад Тахбаз прибыли в Доху

Фото: Mohammed DabbousвЂЁ, Reuters

Освобожденные в результате обмена заключенные Сиамак Намази и Морад Тахбаз прибыли в Доху

Фото: Mohammed DabbousвЂЁ, Reuters

Шаг вперед и два назад

Сделку по обмену заключенными власти США и Ирана при посредничестве Катара готовили два года, но до последнего у сторон не было уверенности, что все пройдет по плану. Не удивительно поэтому, что в воскресенье и понедельник мировые СМИ следили буквально за каждым шагом по реализации достигнутых договоренностей. Сначала стало известно, что почти $6 млрд иранских денег (полученных от продажи нефти, но заблокированных на счетах в Южной Корее из-за американских санкций) были переведены в швейцарский банк. Затем эта сумма, разбитая на шесть частей, поступила на счета иранских банков в Катаре. Трансакцию подтвердил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

После этого из США и Ирана в Доху вылетели два спецборта. В первом самолете находились двое иранцев, ранее осужденных в США: Мехрдад Моин Ансари (за участие в сделке по поставке в Иран оборудования двойного назначения, что запрещено санкционным режимом США; обладает ВНЖ Германии и ОАЭ) и Реза Сархангпур (осужден за попытку обойти американские санкции при поставке в Иран лабораторного оборудования; имеет, помимо иранского, канадское гражданство).

Еще двое иранцев, освобожденных из американских тюрем в рамках сделки, пожелали остаться в США. Пятый заключенный высказал желание выехать в третью страну.

На втором самолете, вылетевшем в Доху из Тегерана, находились пятеро граждан США. Имена трех из них известны: Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз (осуждены за шпионаж и сотрудничество с «враждебными государствами»; все трое обладают и иранским гражданством). Имена еще двоих заключенных не разглашаются по просьбе их семей. При этом в рамках сделки из Ирана были выпущены и два родственника этих заключенных (ранее им был запрещен выезд из страны).

История с заключенными, которых обе стороны считали незаконно задержанными, на протяжении многих лет была одним из ключевых раздражителей в отношениях Вашингтона и Тегерана. Но даже несмотря на то, что этот вопрос удалось урегулировать, ожидать резкого потепления не стоит. Во-первых, потому, что до сих пор не совсем ясен статус счетов, на которые были переведены иранские миллиарды. Президент Ирана Эбрахим Раиси в интервью американскому телеканалу NBC на днях заявил, что «эти деньги принадлежат иранскому народу, иранскому правительству, поэтому Исламская Республика Иран решит, что делать с этими средствами».

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В Белом доме же утверждают, что по условиям сделки Иран сможет направить размороженные $6 млрд только на определенные цели. «Они (деньги.— “Ъ”) будут доступны для весьма ограниченной категории гуманитарных операций. Это только продукты питания, лекарства, медицинские приборы и сельскохозяйственная продукция»,— сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга (цитата по агентству ТАСС). По его словам, количество поставщиков такой продукции будет строго ограничено, она будет поступать в Иран через «гуманитарный канал в Катаре», а за всем этим процессом будет следить Минфин США. «Если Иран попытается перенаправить эти средства или использовать их на что-либо, кроме разрешенных гуманитарных целей», США, предупредил он, «примут меры, чтобы заблокировать эти деньги».

Столь разная публичная трактовка условий сделки говорит о том, что обе стороны опасаются быть заподозренными в излишней уступчивости и даже не пытаются делать вид, что стремятся к улучшению двусторонних отношений.

Во-вторых, фактически одновременно с реализацией сделки по обмену заключенными и Вашингтон, и Тегеран предприняли ряд враждебных по отношению друг к другу шагов. На минувшей неделе США ввели санкции в отношении 29 иранских физических и юридических лиц, включая крупнейшие СМИ страны — государственные информагентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV. Обоснованием их попадания в черный список стало то, как они освещали прошлогодние антиправительственные протесты в Иране. А в понедельник президент США Джо Байден заявил о введении санкций в отношении ряда иранских высокопоставленных официальных лиц, включая бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. В Белом доме предупредили, что и далее будут ужесточать санкции в отношении Тегерана, в том числе за поставки вооружений России.

Власти Ирана же заявили о раскрытии некоей «проамериканской группировки», действовавшей при финансовой поддержке Госдепартамента США и ряда НКО. Сообщается, что эта группировка якобы занималась подготовкой беспорядков внутри страны.

Резолюция не указ

Нет прогресса пока и по вопросу о реанимации «иранской ядерной сделки» (ее официальное название — Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Наоборот, есть признаки того, что шансы на ее восстановление все ближе к нулю.

После того как в 2018 году США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД в одностороннем порядке и вернулись к санкционной политике в отношении Ирана, Тегеран отказался от ряда своих обязательств в рамках прежних договоренностей. В том числе он повысил уровень обогащения урана и увеличил его запасы. У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также возникли проблемы с мониторингом ядерных объектов. Администрация Джо Байдена инициировала непрямые переговоры с Тегераном при посредничестве других подписантов ядерной сделки (среди них Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ). К середине 2022 года стороны практически достигли соглашения, но в итоге диалог сорвался. Западные страны, прежде всего США, обвинили Иран в нарушении прав человека и поставках вооружений РФ для использования в боевых действиях на Украине (в Москве и Тегеране это отрицали). Иран же обвинил США в нежелании реанимировать сделку и продолжил постепенный отход от своих обязательств в рамках нее, заверяя в то же время о готовности вернуться за стол переговоров. В мае стало известно, что США ищут пути возобновления диалога с Ираном об ограничении его ядерной программы — на сей раз при посредничестве Омана (см. “Ъ” от 1 июня). Однако договориться о перезапуске сделки, пусть даже в промежуточном варианте, так и не удалось.

Отношения Ирана с МАГАТЭ все это время то ухудшались, то чуть улучшались. Сейчас они вновь переживают кризис: в субботу иранские власти отозвали аккредитацию у восьми инспекторов агентства (граждан Франции и ФРГ), ранее занимавшихся мониторингом на ядерных объектах Ирана. В Тегеране заявили, что правительства этих стран злоупотребляют своими полномочиями в Совете управляющих МАГАТЭ «в политических целях». Ранее Франция и Германия совместно с США и Великобританией выпустили заявление, в котором Иран вновь подспудно обвиняется в незаконной ядерной деятельности. Кроме того, три европейские страны объявили, что не будут считать истекшими ограничения на иранскую ракетную программу и торговлю оружием с Ираном, а продолжат и далее придерживаться их. Эти ограничения, предусмотренные СВПД, должны истечь 18 октября, что зафиксировано в резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Власти Ирана назвали решение европейских стран «незаконным и провокационным», предупредив, что оно «определенно окажет негативное влияние на усилия по снижению напряженности и созданию подходящей атмосферы для расширения сотрудничества между сторонами СВПД».

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Раскритиковали его и в Москве. «Произошло событие, которое радикально отдаляет перспективу восстановления СВПД,— заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков (цитата по ТАСС).— Не только США, выйдя в 2018 году из СВПД, отбросили просто эту резолюцию (Совбеза ООН.— “Ъ”), теперь и европейцы, которые всегда клялись в своей приверженности данному документу, по факту пошли по пути международно-правового нигилизма». Официальный представитель МИДа Мария Захарова призывала европейских участников СВПД «незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс и обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств в строгом соответствии с резолюцией Совбеза ООН».

США свою позицию относительно истекающих 18 октября международных ограничений в отношении Ирана еще официально не озвучивали. Ожидается, что они сделают это в ближайшие дни после консультаций с европейскими партнерами «на полях» Недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Елена Черненко

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