У США и Ирана наметились обмены к лучшему

США и Иран активизировали диалог через посредников. Первым результатом стало решение об обмене заключенными и размораживании иранских активов в банке Южной Кореи. Судя по утечкам в СМИ, подвижки могут коснуться и переговоров вокруг ядерной программы Ирана. Сообщается также, что американцы подталкивают иранскую сторону к прекращению поставок России беспилотников, сам факт которых, впрочем, отрицает как Москва, так и Тегеран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Pool Photo / AP Фото: Carlos Barria / Pool Photo / AP

США подталкивают Иран к прекращению продажи беспилотников России в рамках более широкой дискуссии, направленной на снижение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, а также разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщила в среду британская газета The Financial Times. По словам неназванного иранского чиновника, с которым беседовало издание, Иран неоднократно просил российскую сторону не использовать его беспилотники в боевых действиях на Украине, но Вашингтон хотел «более конкретных шагов». Официально и Тегеран, и Москва отрицают факт применения иранских дронов против Украины.

Источники The Financial Times сообщают, что администрация президента США Джо Байдена поднимала вопрос о беспилотниках в ходе непрямых переговоров с Ираном, посредниками в которых выступили Катар и Оман.

Напомним, что президент Байден сразу после прихода в Белый дом пытался наладить диалог с Тегераном, в том числе восстановить «ядерную сделку», из которой в 2018 году в одностороннем порядке вышел его предшественник Дональд Трамп. Договоренность о возвращении в нее Тегерана и Вашингтона была практически достигнута в феврале 2022 года, однако на конечном этапе все сорвалось. Основным препятствием стал вопрос о снятии с Ирана санкций. Затем ситуация осложнилась из-за выдвигаемых США и ЕС в адрес Тегерана обвинений в продаже дронов Москве, а также в нарушении прав человека на фоне протестов, вспыхнувших в Иране прошлой осенью.

Однако, как выяснилось, переговоры между сторонами по разным каналам не прекращались. Пока их видимым результатом стало соглашение об обмене заключенными в формате «пять на пять», о котором стало известно на прошлой неделе. Кроме того, в рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за американских санкций. Деньги должны быть депонированы на счет в катарском банке и могут быть использованы только на гуманитарные цели, например, приобретение медикаментов. Все закупки будут идти под контролем США. Когда состоится обмен заключенными, пока неизвестно. Сначала должна быть решена проблема перевода иранских денег. На это может уйти несколько недель, но пять человек с двойным гражданством США и Ирана, ранее обвиненные в шпионаже, уже освобождены из тюрьмы и находятся в Иране под домашним арестом.

Формально обмен заключенными и размораживание счетов никак не связаны с «ядерной сделкой». Однако практически одновременно с новостями об успехе гуманитарного трека переговоров между Вашингтоном и Тегераном американская газета The Wall Street Journal (WSJ) неожиданно сообщила, что Иран значительно снизил темпы накопления запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению уже этой осенью переговоров с США по ядерной проблематике.

На то, что соглашение об обмене заключенными может продвинуть переговоры вокруг «ядерной сделки», надеется и Доха.

«Катар всегда верил в необходимость разрешения споров мирными средствами, что вытекает из основных принципов его внешней политики, и продолжает усилия для облегчения контактов в надежде на достижение договоренности по ядерному досье Ирана»,— заявил во вторник журналистам представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что не может подтвердить информацию WSJ. «Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран, чтобы добиться деэскалации растущей ядерной угрозы»,— добавил он. Господин Блинкен также подчеркнул, что США продолжают реализовывать стратегию «сдерживания, давления и дипломатии», чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, а также намерены и дальше привлекать Тегеран к ответственности за нарушения прав человека и «предоставление беспилотников России для ее нужд». «Перевод наших задержанных из тюрьмы под домашний арест не связан с каким-либо другим аспектом нашей политики в отношении Ирана»,— отметил он.

Со своей стороны, в Тегеране надеются на изменение политики США.

В том числе на то, что Вашингтон воздержится от новых санкций и не будет слишком строго следить за исполнением нефтяного эмбарго. Об этом сказал The Financial Times неназванный иранский чиновник. По его словам, Иран мог бы не обогащать уран выше 60%, а также пойти на другие меры, которые могли бы способствовать снижению эскалации в двусторонних отношениях. Кроме того, Тегеран хочет, чтобы США убедили европейских союзников также ослабить давление на Иран. В то же время источники газеты подчеркивают, что «существует довольно большой разрыв» между разговорами о деэскалации и готовностью иранской верхушки идти навстречу США. Кроме того, как заявил на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, Вашингтон не собирается идти на смягчение санкций в отношении Ирана. Впрочем, между Тегераном и Вашингтоном могут быть достигнуты некие негласные договоренности.

«Высвобождение и перевод наших средств из Южной Кореи являются частью нашей достойной дипломатии в соответствии с указаниями Верховного лидера. Эта сделка является еще одним испытанием для США. На правильном пути дипломатии мы продолжаем усилия по снятию санкций и возвращению всех сторон к международным обязательствам перед Ираном»,— написал в среду в Twitter глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Он также сообщил о своем состоявшемся накануне телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. По его словам, среди поднятых тем были вопросы двустороннего сотрудничества, «война на Украине», а также тема санкций. В свою очередь, господин Боррель подчеркнул, что диалог по «ядерной сделке» и в целом деэскалация вокруг ядерной программы Ирана остаются крайне важными вопросами. Он также «высказал глубокую обеспокоенность военным сотрудничеством (Ирана.— “Ъ”) с Россией».

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Впрочем, пока, несмотря на сигналы со стороны США и ЕС, Тегеран ничего не собирается менять в отношениях с Москвой. Контакты развиваются во всех сферах, в том числе и военной. На этой неделе иранская делегация во главе с заместителем начальника Генштаба вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде приняла участие в XI Московской конференции по международной безопасности и Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». На иранском стенде в рамках форума были представлены различные виды беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА Shahed, который чаще всего упоминается в связи с боевыми действиями на Украине. Помимо беспилотников Иран продемонстрировал управляемые бомбы GB125, учебно-боевой самолет Yasin, катера и противокорабельный крылатый ракетный комплекс СМ-300.

Марианна Беленькая