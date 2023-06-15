У США нашелся и к Ирану свой подход

США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей. В четверг это подтвердили власти Омана, выступившие посредниками между Вашингтоном и Тегераном. При этом в центре внимания остаются перспективы возврата к ядерной сделке, или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Хотя в Омане на этот счет настроены весьма оптимистично, дать вторую жизнь договоренностям 2015 года будет непросто: слишком сильное давление оказывается на администрацию Джо Байдена как внутри страны, так и извне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего посольства США в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters Здание бывшего посольства США в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Подробностями прямых контактов между США и Ираном поделился в четверг министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди. «Я вижу серьезность намерений Вашингтона и Тегерана, переговорщики которых пытаются спасти ядерную сделку 2015 года,— сказал он.— Маскат считает, что руководство Ирана серьезно настроено на достижение соглашения, и если другая сторона (США.— “Ъ”) добросовестно подойдет к этому, они (иранские власти.— “Ъ”) готовы будут ответить тем же».

Министр также уточнил, что в обозримом будущем Иран может вернуть доступ к своим средствам на зарубежных счетах, потерянный после введения Вашингтоном санкций против Тегерана,— «осталось согласовать процедуру и график выполнения этой задачи». Оптимизм, по словам министра, внушает и ход переговоров по «обмену пленными»: «Иран и США близки к заключению соглашения. Осталось лишь договориться по техническим вопросам».

На прошлой неделе американский портал Axios сообщил, что в мае в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями США и Ирана.

Оманская сторона выступила тогда посредником. При этом заявление Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди прозвучало на следующий день после того, как о ходе неформальных переговоров США и Ирана сообщил целый ряд американских СМИ.

Как рассказала со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена преследует две цели: освободить американских заключенных в Тегеране и устранить риски, связанные с развитием его ядерной программы. Отмечалось также, что в качестве жеста добрый воли Вашингтон одобрил выплаты иракским правительством Ирану €2,5 млрд за импорт электроэнергии и газа. Эти средства, как напомнило издание, ранее оставались замороженными в рамках американских экономических санкций.

Между тем газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что не только переговоры с Ираном носят неформальный характер — неформальным, возможно, будет и само соглашение. Дело в том, что достижение подобных договоренностей может стать причиной крайне сильного недовольства со стороны американских консерваторов, которые любые уступки Тегерану считают слабостью. В свое время республиканцы жестко критиковали администрацию Барака Обамы за разморозку иранских средств в рамках ядерной сделки 2015 года (по их мнению, эти деньги могли пойти на спонсирование террористической активности). Следующий президент — республиканец Дональд Трамп объявил об отмене договоренностей с Ираном, включая и ядерную сделку. И вот теперь обсуждаются возможности для хотя бы частичной нормализации отношений.

NYT, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских, одного иранского и одного американского чиновника рассказала о возможных пунктах нового соглашения.

В частности, Иран может согласиться не обогащать уран более чем на 60% (для создания ядерной бомбы необходимо 90%). Напомним, что СВПД, подписанный Тегераном в 2015 году с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией, подразумевал ограничение в 3,67%. Так что, похоже, о возврате к изначальным договоренностям в полном масштабе речи все-таки не идет.

От Тегерана хотят, чтобы он не допускал нападений проиранских группировок в Сирии и Ираке на американских контрактников, расширил сотрудничество с международными инспекторами по ядерной программе и воздерживался от продажи баллистических ракет России. Об этом NYT написала, ссылаясь на иранских чиновников.

Взамен Тегеран ждет, что США воздержатся от ужесточения санкций, которые наносят удары по иранской экономике, и не будут продвигать новые «карательные» резолюции в отношении страны на площадке ООН или в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран также намерен требовать, чтобы США разморозили активы страны на миллиарды долларов, но исключительно для использования в гуманитарных целях.

NYT приводит мнение Денниса Росса, который участвовал в разработке программ по Ближнему Востоку для нескольких президентов США. По его словам, с одной стороны, Тегерану посылается жесткий сигнал, что «ему придется заплатить чудовищную цену», если уровень обогащения урана достигнет отметки в 90%. С другой — в администрации хотят, чтобы внимание сейчас по-прежнему фокусировалось на Украине и России. «Война на Ближнем Востоке, где вы знаете, когда она начинается, но не знаете, как она закончится,— это последнее, чего они (власти США.— “Ъ”) хотят»,— уверен эксперт.

Ранее в Госдепартаменте США на брифинге для журналистов слухи о возможных переговорах с Ираном по ядерной сделке называли «вводящими в заблуждение». Но оговаривались: главная цель США — это «гарантии того, что Иран никогда не получит ядерного оружия», а «дипломатия — это лучший путь к достижению» этой цели.

Между тем иранская сторона возможность сделки отметать не стала. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на днях заявил государственным информагентствам, что он может одобрить соглашение с Западом, если ядерная инфраструктура Ирана будет сохранена. В заявлении для NYT миссия Ирана при ООН отказалась комментировать детали переговоров, но отметила значимость «создания новой атмосферы и продвижения вперед».

Комментируя возможное соглашение США с Тегераном, эксперт вашингтонского Центра по международной политике и экс-сотрудник Госдепартамента Мэттью Хоу заявил “Ъ”: речь идет о попытке «преодоления негативных последствий внешней политики Соединенных Штатов за последние десятилетия». По его словам, это также ответ на потепление отношений Эр-Рияда и Тегерана при посредничестве Китая, роль которого на международной арене продолжает расти. Собеседник видит в происходящем с Ираном позитивные тенденции, но в успешности этих шагов не уверен.

Сомневается и бывший подполковник армии США, международный консультант Эрл Расмуссен. В беседе с “Ъ” он заявил: «Хотя диалог и дискуссия очень приветствуются, каких-либо реальных и долгосрочных перспектив не просматривается, по крайней мере при нынешней администрации США». Эксперт полагает, что сейчас, в год перед президентскими выборами, администрация Джо Байдена отчаянно ищет побед, ведь «до сих пор внешняя политика была для нее сущим кошмаром».

Очевидно, что освобождение из иранских тюрем заключенных американцев и возрождение ядерной сделки принесли бы серьезную внешнеполитическую выгоду команде президента.

Однако, как считает эксперт, если по первой теме прогресс вполне возможен, то вот прорыв по ядерному вопросу маловероятен — и не только из-за давления со стороны противников договора внутри страны, но и в связи с неизбежным недовольством Израиля.

Там, кстати, уже сейчас выражают свою обеспокоенность. Как заявил порталу Axios неназванный представитель Минобороны Израиля, эту тему глава ведомства Йоав Галлант решил подробно обсудить со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Оба они участвуют в двухдневном заседании глав Минобороны стран НАТО (и их союзников), которое завершается в Брюсселе в пятницу. «Встреча будет посвящена Ирану, Ирану и еще раз Ирану»,— заявил собеседник Axios, анонсируя беседу господ Галланта и Остина.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко