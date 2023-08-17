Ах, как заливают

Иран предложил Саудовской Аравии разобраться с проблемами региона Персидского залива без участия внешних сил. Перспективы организации регионального саммита, посвященного вопросам безопасности, стали одной из главных тем первого за семь лет визита главы МИД Ирана в Эр-Рияд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир-Абдоллахиан (слева) и Фейсал бен Фархан уверены, что странам региона давно пора обсудить накопившиеся проблемы в сфере безопасности

Фото: Ahmed Yosri, Reuters Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амир-Абдоллахиан (слева) и Фейсал бен Фархан уверены, что странам региона давно пора обсудить накопившиеся проблемы в сфере безопасности

Фото: Ahmed Yosri, Reuters

«Возобновление дипломатических отношений с Ираном — это поворотный момент с точки зрения безопасности в регионе»,— заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан по итогам визита в Эр-Рияд его иранского коллеги Хосейна Амир-Абдоллахиана. По словам саудовского министра, королевство всячески стремится активизировать отношения с Тегераном. Со своей стороны, господин Амир-Абдоллахиан отметил, что состоявшиеся переговоры стали прелюдией к встрече лидеров двух стран. Правитель Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз уже направил приглашение президенту Ирана Эбрахиму Раиси посетить королевство, и, как подтвердил иранский министр, оно было принято. Сообщается, что визит состоится в «надлежащее время».

В марте Саудовская Аравия и Иран договорились о восстановлении дипломатических контактов, разорванных в 2016 году. Тогда Эр-Рияд не простил Тегерану разгром своей дипмиссии разгневанными толпами иранцев. Это случилось после казни саудовцами шиитского проповедника, одного из лидеров местной оппозиции Нимра ан-Нимра. Впрочем, у двух стран, соперничающих за региональное лидерство, было и немало других разногласий. В частности, Эр-Рияду очень не нравилось вмешательство Тегерана в дела арабских стран, в первую очередь в ситуацию в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Но все же стороны решили переступить через разногласия. Было принято решение о восстановлении работы дипмиссий — посольств и консульств, развитии экономического сотрудничества и координации в сфере безопасности.

Напомним, что в середине июня впервые за семь лет глава МИД Саудовской Аравии посетил Тегеран. В ходе переговоров стороны приняли решение создать двусторонние комиссии по сотрудничеству в самых разных сферах — от инвестиций до туризма и экологии. В четверг иранский министр прибыл в королевство с ответным визитом. В промежутке между двумя визитами была запущена работа посольств в Тегеране и Эр-Рияде, а также консульств в Джидде и Мешхеде. Правда послы еще не приступили к выполнению своих обязанностей. В итоге глава МИД Ирана лично привез в саудовскую столицу назначенного еще в мае нового посланника своей страны в королевстве. Им стал Алиреза Энаяти, занимавший до этого пост директора департамента стран Персидского залива МИД Ирана.

Одной из первых задач посла станет участие в работе по организации регионального форума безопасности.

Во встрече должны будут принять участие аравийские монархии, Ирак и собственно сам Иран. Тегеран давно настаивает, что безопасность региона Персидского залива — внутреннее дело местных игроков. Тем самым иранцы намекают на то, что присутствие там США и других западных держав неуместно. При этом аравийские монархии не намерены разрушать свое сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности. Американские военные в той или иной степени присутствуют практически во всех странах региона. Самая крупная база США находится в Катаре. Свои базы в зоне Персидского залива есть также у Франции и Великобритании.

При этом в последние месяцы США увеличили военное присутствие в этом районе для противостояния иранской угрозе. Так, в начале августа американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что США намерены размещать военных моряков и морскую пехоту на торговых судах, проходящих через Персидский залив, чтобы помешать их захвату иранскими силами. А за несколько недель до этого американское Минобороны решило перебросить в регион в дополнение к имеющимся там силам эсминец USS Thomas Hudner, а также истребители F-35 и F-16.

По данным Центрального командования США, за последние два года Иран атаковал или захватил около 20 торговых судов.

В то же время в Тегеране заявляют, что обеспечение безопасности водных путей в регионе Персидского залива является одним из его приоритетов. При этом Иран и США ведут непрямые переговоры по разным вопросам через аравийские монархии — в первую очередь Катар и Оман.

Региональный форум восьми государств может состояться уже в сентябре в Нью-Йорке по завершении или параллельно с Неделей высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Место и время предложил генсек ООН Антониу Гутерриш. В конце июня глава МИД Ирана обсудил эту идею с коллегами из Катара, Омана, Кувейта и ОАЭ во время визита в эти страны. Вопрос был поднят и во время его переговоров в Эр-Рияде. «Я выдвинул идею провести диалог между всеми странами региона. Мы можем в сотрудничестве с Саудовской Аравией решить проблемы в регионе немедленно»,— сказал иранский министр. Предполагается, что на форуме речь пойдет не только о глобальных вопросах безопасности, но и о таких практических темах, как экология и совместные спасательные операции во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, региональный диалог способствует решению и двусторонних проблем.

В частности, согласно источникам ТАСС, на переговорах в Эр-Рияде обсуждалась тема газового месторождения Эд-Дурра. В марте Саудовская Аравия договорилась с Кувейтом о совместной эксплуатации месторождения. Тогда же Иран осудил это соглашение, заявив о своих правах. Это произошло еще до нормализации саудовско-иранских отношений, но позднее Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в спорном районе. И это не единственный подобный вопрос между Ираном и его арабскими соседями.

Впрочем, наверняка не обойдется без попыток сформулировать общую точку зрения на проблемы региона. Так, к примеру, в ходе визита господина Амир-Абдоллахина в Эр-Рияд обсуждались такие темы, как ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и участившиеся попытки осквернения Корана в Европе. «Мы обсудили вопрос Палестины и Эль-Кудса (Восточного Иерусалима.— “Ъ”) как самый важный вопрос в исламском мире»,— сказал глава МИД Ирана, добавив, что и Тегеран, и Эр-Рияд продолжат поддерживать Палестину. Интересно, что это заявление было сделано на фоне участившихся заявлений о том, что США активизировали работу, направленную на установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Принц Фейсал бен Фархан публично в своем заявлении палестинскую тему не упомянул.

Марианна Беленькая