FT: в России застряли миллиарды долларов прибыли иностранных компаний

Газета Financial Time (FT) сообщила, что компании из недружественных стран, продолжающие работу в России, получили более $18 млрд прибыли за 2022 год. Однако эти средства были заморожены в России.

О самой большой прибыли за 2022 год отчитался Райффайзенбанк — $2 млрд. В Raiffeisen Bank International подтвердили, что у них «нет доступа» к прибыли в России. Американские Philip Morris заработал $775 млн, а PepsiCo заработала $718 млн. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в России в размере $621 млн за 2022 год сделала его самым прибыльным среди компаний, которые ушли из России.

Многие иностранные компании пытались продать свои российские дочерние компании, но любая сделка требует одобрения Москвы и предполагает существенные скидки. FT отмечает, что Кремль может использовать ограничения в выплатах дивидендов иностранным компаниям в качестве «рычага давления», например, чтобы разморозить российские активы.

23 августа Минфин и Центробанк решили смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику РФ. Дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в Россию.

22 августа правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Информацию об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. В ответ на это неназванные западные чиновники рассказали газете Financial Times, что им неизвестно о предложении России о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские.

Ранее Банк России установил новый режим для счетов типа «И». Если раньше иностранные владельцы российских суверенных евробондов получали выплаты через такие счета, то теперь средства будут идти на погашение задолженности по иностранным ценным бумагам.

Подробнее читайте в материале «Зарубежных инвесторов послали на счета "И"».

Александра Горошилова