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Коммерсантъ FM
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Минфин и ЦБ решили смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам

Минфин и Центробанк решили смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику РФ. Как следует из материалов на сайте Минфина, дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в Россию.

Также среди условий выплаты дивидендов — инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, в том числе расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Прежде объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

О необходимости ослабить ограничения по выводу дивидендов из России для иностранцев говорил президент России Владимир Путин в марте. Он предложил подумать «о более гибкой ситуации», при которой доход иностранцев от инвестиций в России не замораживаются на счетах «С».

Счета типа «С» были введены после начала специальной военной операции на Украине для заморозки средств недружественных нерезидентов в ответ на санкции. В связи с этим иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства с этих счетов. Средства на этих счетах остаются заблокированными в периметре счетов типа «С».

Лусине Баласян

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