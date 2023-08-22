Минфин анонсировал запуск обмена замороженными активами

Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов Антон Силуанов. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб. С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам»,— сказал господин Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию.

По данным ЦБ, по состоянию на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн руб. Совокупный объем средств на счетах типа «С» по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб. С тех пор Банк России не раскрывал этот показатель. По данным источников «Интерфакса», на конец 2022 года он приближался к 600 млрд руб.

Счет типа «С» (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.