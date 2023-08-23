FT сообщила об отсутствии переговоров РФ и ЕС по обмену заблокированными активами

Неназванные западные чиновники сообщили газете Financial Times, что им неизвестно о предложении России о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Чиновники заявили об отсутствии переговоров по этому вопросу. Источник FT, которому известно об инициативе, сказал, что потенциальное соглашение осложняется юридическими препятствиями. Другие детали не уточняются.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. По его словам, на первом первом планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд руб.

Активы иностранных инвесторов в России аккумулируется на счетах типа «С», с которым иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после начала военной операции. Сегодня, 23 августа, Центробанк сообщил, что иностранцы смогут выкупать заблокированные бумаги за счет средств, замороженных на счетах типа «С». По данным Минфина, сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.

Лусине Баласян