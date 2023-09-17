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Соединенные Штаты — Армении

Баку обвиняет Вашингтон в переходе на сторону Еревана

Азербайджан в шоке: в Сенате США прошли слушания, на которых и. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким обвинила Баку в блокаде Лачинского коридора и подготовке силовой акции против «армянского народа Нагорного Карабаха». МИД Азербайджана назвал эти заявления частью «клеветнической кампании», противоречащей договоренностям президента страны Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Громкий скандал в американо-азербайджанских отношениях может подорвать попытки США сыграть ведущую роль в посредничестве между Баку и Ереваном, отодвинув в сторону Россию и Евросоюз. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил новый формат армяно-азербайджанского урегулирования — четырехсторонние мирные переговоры с участием Анкары и Москвы.

Армянские добровольцы во время боевой подготовки, 2020 год

Армянские добровольцы во время боевой подготовки, 2020 год

Фото: Gleb Garanich/File Photo, Reuters

Армянские добровольцы во время боевой подготовки, 2020 год

Фото: Gleb Garanich/File Photo, Reuters

В течение последних месяцев отношения Вашингтона и Баку были явно на подъеме. Такая тенденция наметилась после того, как госсекретарь Энтони Блинкен инициировал переговоры Азербайджана и Армении, прошедшие в мае и июне при посредничестве США. Однако затем в этих отношениях произошел резкий спад.

В ходе состоявшегося в конце прошлой недели визита в Баку старшего советника Госдепа США по переговорам на Кавказе Луиса Боно глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предупредил американского дипломата о возникших серьезных препятствиях для реализации договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в США.

По словам Джейхуна Байрамова, Вашингтон был втянут в «клеветническую кампанию против Азербайджана», оказав «поддержку сепаратизму на азербайджанских территориях», которая «повторяет нарративы армянской стороны» и категорически неприемлема для Баку.

Жесткое заявление главы азербайджанской дипломатии прозвучало после того, как в прошлый четверг в комитете Сената США по иностранным делам прошли слушания по ситуации в Карабахе, на которых выступила и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Главные тезисы ее выступления сводились к тому, что война между Арменией и Азербайджаном еще не окончена, а Лачинская дорога находится в блокаде по вине азербайджанской стороны. Более того, Юри Ким обвинила Азербайджан в подготовке «военного нападения на армянский народ Нагорного Карабаха».

Заявления, сделанные в ходе сенатских слушаний, вызвали в Баку взрыв возмущения. «Инициатором и организатором упомянутых слушаний стал проармянский сенатор Роберт Менендес, отличающийся враждебной позицией по отношению к нашей стране. Тот факт, что этот сенатор все еще занимается азербайджанскими делами, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, в то время как против него выдвинуты обвинения в коррупции, в очередной раз доказывает, что правила политической этики для этого лица являются чуждым понятием»,— заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Высказывания Юри Ким не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период и вызывают сожаление»,— добавил господин Гаджизаде.

В свою очередь, ведущие азербайджанские СМИ наводнили гневные отклики, обвиняющие США в открытой поддержке Еревана. В комментарии портала Day.Az, озаглавленном «Вашингтон теряет шансы на посредничество между Баку и Ереваном — начали за здравие, кончают за упокой», опубликованном в прошлую субботу, главный редактор издания Абдул Кемирханов отмечает, что «наличие сильного Азербайджана не соответствует интересам США, Франции и других государств с сильным армянским лобби». «Поэтому сегодня официальный Вашингтон не прилагает серьезных усилий для решения оставшихся проблем и заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а лишь создает видимость процесса. Вместо того чтобы оказать давление на руководство Армении и карабахских сепаратистов, и в Госдепе, и в Конгрессе сегодня говорят только о необходимости открытия Лачинской дороги. То есть США заигрывают с армянской стороной и пошли у нее на поводу, тем самым нанеся себе колоссальный имиджевый урон»,— отмечает Абдул Кемирханов.

Скандал в американо-азербайджанских отношениях стал неожиданностью для многих: еще 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и обсудил с ним вопросы, связанные с открытием сразу двух дорог в не контролируемую Баку часть Карабаха — Агдам—Степанакерт (Ханкенди) и Лачин—Ханкенди.

Напомним, что на переговорах глав МИД Азербайджана и Армении, которые проходили ранее в этом году при посредничестве США, была достигнута договоренность об открытии обеих дорог, ведущих в Карабах, с 1 сентября.

Как заявили по итогам телефонного разговора Энтони Блинкена и Ильхама Алиева в пресс-службе азербайджанского президента, глава Госдепа США подтвердил, что Вашингтон будет продолжать усилия, направленные на подписание мирного договора и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

На фоне кризиса в отношениях с Москвой Ереван ищет партнеров на Западе

Однако погода в отношениях Вашингтона и Баку стала портиться еще за неделю до последнего разговора Энтони Блинкена и Ильхама Алиева: 31 августа официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер обвинил Баку в «блокаде Карабаха», что ожидаемо вызвало недовольство в Азербайджане. «Американской стороне хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно приглашала армянских жителей, проживающих в карабахском регионе Азербайджана, провести встречу по вопросам их реинтеграции, доставки гуманитарных грузов в карабахский регион различными маршрутами»,— заявили тогда в МИД Азербайджана.

Новым раздражителем в американо-азербайджанских отношениях стали состоявшиеся 9 сентября выборы нового главы непризнанного Нагорного Карабаха, которым стал Самвел Шахраманян, сменивший ушедшего в отставку Араика Арутюняна.

В то время как в Евросоюзе сразу же заявили о непризнании «конституционных и правовых рамок» выборов, а МИД Турции назвал эти выборы актом, направленным на подрыв мирных переговоров, американская сторона заявила о непризнании выборов с двухдневным опозданием. В Баку сочли такую реакцию запоздалой и недостаточно жесткой.

Чего Ереван ждет от союзников на фоне возможной эскалации с Азербайджаном

Между тем на фоне скандала в американо-азербайджанских отношениях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил новый формат переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию. «Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна»,— заявил в минувшую субботу турецкий лидер.

Одним из первых на это заявление отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, реакция которого была весьма сдержанной. Армянский лидер заметил, что это «не единственное предложение», отказавшись комментировать, какой формат переговоров устраивает Ереван больше всего.

Сергей Строкань

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