Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении встречу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Он утверждает, что пока «ни негативного, ни позитивного ответа» на это предложение не получил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, Путин, Ильхам Алиев и Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать»,— рассказал господин Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Он считает, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе. Кремль выражал обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Власти Азербайджана рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Все дороги ведут в Карабах».

Лаура Кеффер