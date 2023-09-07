Армения ждет помощи сдальше

Из Еревана идет поток сигналов о глубоком кризисе в отношениях с Москвой. Армянские власти признают, что зависимость от России в вопросах безопасности — ошибка, шлют помощь Украине, готовятся провести учения с США и рассуждают о выходе из курируемой РФ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Москва не скрывает недовольства союзником, который, считают эксперты, все больше рассчитывает на поддержку Запада — особенно США. Все перечисленное происходит на фоне новой эскалации: Азербайджан стянул войска к границе с Арменией, спровоцировав разговоры о рисках новой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утверждая, что «военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась», премьер Армении Никол Пашинян взывает к помощи международного сообщества

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Утверждая, что «военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась», премьер Армении Никол Пашинян взывает к помощи международного сообщества

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выяснение соглашений

Глава правительства Армении Никол Пашинян прямым текстом просит о помощи. «За последнюю неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась. Причина в том, что Азербайджан на протяжении нескольких дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. В азербайджанской прессе и на пропагандистских площадках усилилась армянофобская риторика. Продолжается политика посягательства на суверенную территорию Армении,— описал ситуацию премьер на заседании кабинета 7 сентября.— Ситуация такова, что международное сообщество, государства-члены Совета безопасности ООН должны принять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в нашем регионе».

Эскалация между Азербайджаном и Арменией выглядит очередной попыткой Баку добиться своего — спустя три года после окончания выигранной у Армении второй карабахской войны установить контроль над всем Карабахом.

Ереван, не раз подтвердивший признание территориальной целостности Азербайджана, помогать этому не намерен.

На уже упомянутом заседании правительства Никол Пашинян подчеркнул, что «решение вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха» должно быть найдено через диалог между Баку и Степанакертом (азербайджанское название — Ханкенди) в рамках международного механизма. Баку интернационализировать проблему, которую он считает своим внутренним делом, не намерен. И демонстрирует готовность силой взять то, что считает своим.

Российские миротворцы в регионе являются определенным сдерживающим фактором, но больше выполняют роль наблюдателей, которые лишь фиксируют различные инциденты.

Так было с Лачинским коридором. Согласно Трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, он «остается под контролем миротворческого контингента РФ». Однако трасса, связывающая Карабах с Арменией, на деле контролируется азербайджанской стороной, что вызывает недовольство Еревана.

В интервью газете La Repubblica, опубликованном 2 сентября, господин Пашинян основательно прошелся по России. Он говорил, что «миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них в рамках Трехстороннего заявления миссию». Что «в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту (подразумевалась Россия.— “Ъ”) само по себе является стратегической ошибкой».

Что «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

Эти цитаты спровоцировали ответную реакцию Москвы. «Думаю, что, подводя черту всем этим заявлениям, можно сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать бесконечно по каждому поводу виновных. Нужно нести собственную ответственность и не "переваливать" ее на кого-либо еще. В этом есть отличие политика и государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова 5 сентября.

Союзники без союза?

Картину нынешнего состояния армяно-российских отношений дополняют и другие конфликтные сюжеты. Новость о том, что с 11 по 20 сентября на территории Армении пройдут совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner, стала новым поводом для выяснения отношений между Ереваном и Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проведение таких учений «не способствует укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе». Высказался и МИД России. «Армения — наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз»,— сказал 7 сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Ответ из Еревана не заставил себя ждать. «Я понимаю, что разные стороны могут быть обеспокоены, выражать недовольство, но это суверенное решение Армении. Вы также знаете, что это военные учения, направленные на улучшение армяно-американского взаимодействия в миротворческих службах, которые должны состояться на следующей неделе. Это результат углубления армяно-американских отношений»,— отметил глава комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян (цитата по news.am).

Напомним, что в январе Армения отказалась принять у себя учения ОДКБ «Нерушимое братство—2023». В августе представители армянского МЧС не поехали на учения спасателей в Белоруссию, которые прошли там по линии ОДКБ. А 6 сентября Ереван отозвал своего представителя в организации. Пока неясно — в рамках ротации или же это очередной жест.

Представители партии власти открыто рассуждают о том, стоит ли стране оставаться в ОДКБ. Саркис Ханданян отметил, что «именно ОДКБ умыла руки и вышла из Армении». «Что касается технической стороны и этих процессов — это предмет дополнительного обсуждения. Должна быть комплексная дискуссия о правильном времени, моменте и последствиях (выхода из ОДКБ.— “Ъ”)»,— цитирует парламентария «Арменпресс». Господин Ханданян также отметил, что его страна открыта для сотрудничества с другими партнерами в сфере безопасности.

И еще несколько штрихов к общей картине.

Власти Армении впервые после начала российско-украинского конфликта направили помощь Украине.

В Киев ее доставила супруга Никола Пашиняна Анна Акопян — участница саммита первых леди и джентльменов, организованного женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Кроме того, 1 сентября правительство направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС), весной выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет. Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана»,— прокомментировала историю со статутом Мария Захарова. Напомним, летом господин Путин не полетел на саммит БРИКС в ЮАР — эта страна ратифицировала Римский статут и поэтому несет обязательства перед МУС.

Спасайте, кто может

Научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаелян отмечает, что подготовка учений — длительный процесс, и соответственно, это никакая не сенсация. При этом он обращает внимание на то, что Никол Пашинян «рассчитывает на дипломатическую поддержку со стороны Соединенных Штатов». «Также для него важна роль США в поддержке его власти внутри страны»,— отмечает господин Микаелян в беседе с “Ъ”.

Политолог Давид Арутюнов тоже думает, что в условиях определенного кризиса системы гарантий, предоставляемых Россией, армянские власти делают расчет на привлечение западного содействия и поддержки. «Власти Армении, не сумев ранее предпринять достаточные шаги для укрепления армии, главным образом стремятся обеспечить внешние гарантии безопасности»,— пояснил он в беседе с “Ъ”. В то же время, говорит эксперт, эффективность этой стратегии вызывает вопросы: «Армянская сторона эффективно ухудшает отношения с Москвой, не получая реальных гарантий со стороны Запада».

И Грант Микаэлян, и Давид Арутюнов не исключают эскалации в отношениях Еревана и Баку вплоть до новой войны. По словам господина Микаэляна, ее вероятность возрастает, учитывая сборы резервистов в Азербайджане и другие приготовления — в частности, поставки Баку военной техники.

Давид Арутюнов, не исключая неблагоприятного развития событий, отмечает: «Трудно однозначно говорить о возможности новой войны, так как возможен и сценарий давления на армянскую сторону путем демонстративных силовых приготовлений».

Москва, между тем, пытается посредничать между Ереваном и Баку. В азербайджанской столице с 4 сентября находится спецпосланник главы МИД России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, которого принял президент Ильхам Алиев.

Научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что Еревану и Москве следует без «истерик и эмоций» начать содержательный честный диалог о том, как и куда идти дальше. «Большая часть комментаторов, решивших обрадовать читающую публику глубиной своих анализов, не слишком хорошо представляет себе особенности армянской внешней политики. Иначе они бы знали, что с НАТО в целом и с США в частности Ереван сотрудничает не первый год»,— написал эксперт в своем Telegram-канале «Донской казак». И заключил: «Почему Армения смотрит на Запад? Потому что стремилась и стремится к диверсификации внешней политики. Маленькая страна хочет больших гарантий! Так строится политика малых государств. Обижаться на это сродни обидам на свет от солнца или волны от моря».

Владимир Соловьев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван