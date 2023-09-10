Все дороги ведут в Карабах

Нарастающая напряженность между Ереваном и Баку, во многом связанная с ситуацией в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), на выходных получила шанс на разрядку. Во всяком случае, непризнанные власти НКР сообщили о договоренности с Баку об открытии двух дорог — через Лачин и Агдам — для доставки гуманитарных грузов в регион. В Азербайджане эту информацию сначала подтвердили, а потом опровергли, хотя и не полностью. На фоне эскалации, в которой многие усмотрели риск перерастания конфликта в горячую фазу, мировые лидеры массово выступили с призывами к сторонам вернуться в конструктивное русло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытая дорога на Агдам, 30 августа

Фото: Aziz Karimov / Getty Images Закрытая дорога на Агдам, 30 августа

Фото: Aziz Karimov / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в НКР вместо ушедшего в отставку Араика Арутюняна местным парламентом на должность президента был избран секретарь Совбеза НКР Самвел Шахраманян. На следующий день он официально вступил в должность. Перестановки в руководстве региона, который с точки зрения международного права все, включая Армению, признают за Азербайджаном, казалось, должны были вывести армяно-азербайджанские отношения на новый виток эскалации.

В Баку выборы в НКР назвали «еще одним крайне провокационным шагом» и заявили о «явном нарушении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана». Учитывая, что мировые СМИ уже не первый день сообщают о концентрации азербайджанских войск на границе с Арменией и в регионе в целом, подозревая Баку в намерении окончательно решить вопрос Карабаха силовым путем, смена лидера карабахских армян вполне могла стать поводом для резких шагов.

Даже Евросоюз, претендующий на роль посредника, воспринял избрание господина Шахраманяна на должность президента негативно. В Брюсселе заявили, что не признают «конституционные и правовые рамки», в которых происходило голосование.

Тем не менее сразу после перестановок в НКР возникла надежда, что худшего сценария удастся избежать. Во всяком случае, поздно вечером 9 сентября администрация в Карабахе, которую в Баку называют «сепаратистами», объявила о достижении договоренности с Азербайджаном об открытии двух дорог для доставки в регион гуманитарной помощи.

Таким образом, движение грузов должно было восстановиться не только по заблокированному уже много месяцев Лачинскому коридору, связывающему НКР с Арменией, но и через агдамский коридор — через территорию Азербайджана. На открытии пути через Лачин настаивала армянская сторона, а через Агдам — азербайджанская. К одновременному задействованию обеих дорог в целом призывало международное сообщество, аргументируя это необходимостью предотвратить разворачивающийся в регионе гуманитарный кризис.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель буквально накануне в очередной раз призвал «открыть сейчас» Лачинский коридор, отметив, что «другие дороги могут быть открыты, но как дополнение к этой».

В итоге власти НКР заявили, что согласились на доставку «российских грузов в республику через город Аскеран», который находится недалеко от линии фронта, рядом с Агдамом. В обмен на это, как утверждало издание Armenpress, Баку разблокирует лачинскую дорогу для провоза гуманитарной помощи от Красного Креста и российских миротворцев.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил агентству Reuters, что «оба маршрута будут открыты одновременно» при сохранении в Лачине установленного там азербайджанского КПП. Однако в столь быстрое урегулирование месяцами, казалось бы, неразрешимого вопроса верилось с трудом. В результате господин Гаджиев позднее написал в соцсети X (бывший Twitter), что Азербайджан предлагал такой вариант Нагорному Карабаху 1 сентября, однако власти непризнанной республики «отказались».

«По инициативе России продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам—Аскаран в направлении Ханкенди (в Армении и НКР используется название Степанакерт.— “Ъ”) в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная сделка, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог»,— заявил господин Гаджиев.

В итоге перспективы снабжения жителей Нагорного Карабаха продовольствием и другой гуманитарной помощью снова оказались в подвешенном состоянии.

Тем не менее примечательно, что комментарии сторон указывали на наличие коммуникации по линии Баку—Нагорный Карабах. Как именно происходит контакт и через кого, никто не раскрывает, однако без участия российских представителей, видимо, не обходится, пояснил «Ъ» политолог Тигран Григорян.

По его мнению, скорее всего, главным связующим звеном в этой схеме остаются именно российские миротворцы, а не, например, власти в Ереване. Он отметил, что, как ни парадоксально, вопреки ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе растет и «субъектность» Карабаха. Поскольку, во-первых, международные посредники все чаще призывают к прямому диалогу между Баку и регионом, а во-вторых, как показывают события, Ереван не всегда может навязать свою волю карабахским представителям, из-за чего заинтересованным сторонам приходится так или иначе контактировать с местной администрацией.

Впрочем, новостям об открытии двух дорог предшествовала активная дипломатия, в том числе на высшем уровне, и со стороны Еревана. Только за 9 сентября премьер Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, у господина Пашиняна состоялись беседы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

В конце концов, на 11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Николом Пашиняном. По словам турецкого лидера, «шаги, предпринятые сейчас в Карабахе, неправильны», а потому Анкара планирует призвать «страны региона к спокойствию». Господин Эрдоган пообещал «высказать уважаемому господину Пашиняну» недовольство проведенными в НКР выборами. «У нас нет другого выбора, кроме как пригласить регион к миру»,— заверил президент Турции.

И пока господин Эрдоган только собирался воззвать к миру, Госдепартамент США в лице господина Блинкена уже вовсю к этому миру призывал. «Применение силы для разрешения споров неприемлемо»,— подчеркнул госсекретарь США в специальном заявлении, добавив, что любое мирное соглашение между Ереваном и Баку должно защищать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха.

Как пояснил «Ъ» директор Института Кавказа Александр Искандарян, в Ереване новости из Карабаха об открытии дорог были восприняты неоднозначно. С одной стороны, это намекало на возможность разрядки. С другой — новое руководство НКР до прихода к власти критиковало идею открытия агдамской дороги, и внезапно заявленное согласие вызвало много вопросов.

Во всяком случае, говорить о снижении напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе пока рано.

«Идет некий переговорный процесс, какие-то закрытые переговоры ведутся, в том числе есть попытки влияния с французской, американской и российской сторон. Однако трудно представить, что Азербайджан сейчас откажется от политики давления, которая является частью их переговорной стратегии»,— считает политолог.

Алексей Забродин; Аршалуйс Мгдесян, Ереван