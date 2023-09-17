МО РФ заявило об уничтожении трех БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над юго-западной частью Крыма около 20:30 мск сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ. Кроме того, оборонное ведомство заявило, что один БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью около 20:40 мск.

В 21:24 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что над регионом сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня вечером «Страна.ua» со ссылкой на крымские паблики сообщило о взрывах на мысе Фиолент, расположенном в 15 км от Севастополя. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей утверждает, что жители Севастополя сообщают о хлопках и взрывах в городе.

Ранее сегодня при падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом, в Тульской области БПЛА упал на территории логистического центра в Узловском районе, два беспилотника сбили в Подмосковье. Кроме того, БПЛА был перехвачен над Воронежской областью.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов