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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 571-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 17 сентября

При падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты. Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА у побережья Крыма. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:31. Генсек НАТО Столтенберг: альянс стремится к быстрому миру на Украине, но не ценой ее исчезновения.

10:30. Село Старый Хутор в Белгородской области дважды попало под обстрел — губернатор Гладков.

10:28. Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

10:18. Мэр Москвы Собянин сообщил, что еще один БПЛА был сбит силами ПВО в Раменском районе Московской области.

10:17. Беспилотник упал на территории логистического центра в Узловском районе Тульской области.

10:14. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:13. В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в результате крушения самолета в Тверской области.

10:11. Минобороны РФ: четыре беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма.

10:10. В Железнодорожном районе города Орел упал беспилотник, загорелся резервуар с топливом.

10:10. Два беспилотника были сбиты ночью в Подмосковье — над Домодедовским районом и над городским округом Истра.

10:08. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во Владивостоке, они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 570-й

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