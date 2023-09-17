Что происходит после ввода войск России на Украину. День 571-й

При падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты. Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА у побережья Крыма. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
10:31. Генсек НАТО Столтенберг: альянс стремится к быстрому миру на Украине, но не ценой ее исчезновения.
10:30. Село Старый Хутор в Белгородской области дважды попало под обстрел — губернатор Гладков.
10:28. Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
10:18. Мэр Москвы Собянин сообщил, что еще один БПЛА был сбит силами ПВО в Раменском районе Московской области.
10:17. Беспилотник упал на территории логистического центра в Узловском районе Тульской области.
10:14. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.
10:13. В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего в результате крушения самолета в Тверской области.
10:11. Минобороны РФ: четыре беспилотника самолетного типа сбиты у западного побережья Крыма.
10:10. В Железнодорожном районе города Орел упал беспилотник, загорелся резервуар с топливом.
10:10. Два беспилотника были сбиты ночью в Подмосковье — над Домодедовским районом и над городским округом Истра.
10:08. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во Владивостоке, они обсудили ситуацию в мире и сотрудничество между вооруженными силами двух стран.