Два человека пострадали при падении БПЛА на крышу пятиэтажки под Брянском

Губернатор уточнил, что жильцы пятиэтажного дома были эвакуированы. Двое пострадавших получили легкие осколочные ранения, им назначено амбулаторное лечение. Раненый водитель госпитализирован, подробности о его состоянии не приводятся. В Советском районе Брянска при атаке БПЛА повреждены две легковые машины.