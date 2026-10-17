Два человека пострадали при падении БПЛА на крышу пятиэтажки под Брянском
В Брянской области при атаках БПЛА пострадали три человека
В Брянской области беспилотник упал на крышу пятиэтажки в Фокинском районе. Пострадали два человека, сообщил губернатор Его Ковальчук. Возле села Каташин дрон атаковал двигавшуюся фуру, был ранен водитель.
Губернатор уточнил, что жильцы пятиэтажного дома были эвакуированы. Двое пострадавших получили легкие осколочные ранения, им назначено амбулаторное лечение. Раненый водитель госпитализирован, подробности о его состоянии не приводятся. В Советском районе Брянска при атаке БПЛА повреждены две легковые машины.
Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории региона введены режим КТО и режим ЧС. Из-за регулярных обстрелов каждый третий детсад в приграничье области остановил работу.