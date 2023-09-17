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Коммерсантъ FM
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Беспилотник упал в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении беспилотника в Железнодорожном районе города Орел. Дрон упал на нежилое здание. Место падения оцепили.

«Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе»,— написал губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее этой ночью два беспилотника сбили в Подмосковье. Один — над Домодедовским районом, другой — над городским округом Истра. Прошлой ночью беспилотники сбили над Тверской и Калужской областями.

Анастасия Ларина

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