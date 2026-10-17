Убивай и властвуй

По итогам суда пять человек были приговорены к пожизненному заключению, еще шестеро получили сроки за соучастие. Несмотря на обвинительный приговор, по имеющимся данным, следствие не нашло пистолет, из которого убили Атеша. Озягджи дал о пистолете очень путаные показания и заявил, что купил его за полтора-два года до убийства у человека, чье имя не помнит, равно как не может сказать, где состоялась сделка. После преступления он спрятал орудие убийства в кустах у шоссе, собираясь за ним вернуться, но память подвела, и он не вспомнил, где оставил оружие.