Убивай и властвуй
Главные политические преступления последних лет в мире
45 лет назад, 6 октября 1981 года, во время военного парада в Каире боевиками из группировки «Египетский исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ) был убит президент Египта Анвар Садат. Политики, избранные и венценосные, погибали от рук фанатиков, предателей и конкурентов во всех странах и во все времена. В XXI веке ситуация не поменялась. “Ъ” изучил новейшую историю преступлений с 2020 года и рассказывает о десяти самых высокопоставленных жертвах.
В списке есть президент и кандидаты в президенты, члены парламента, революционные вожди, бывший глава государства. В списке нет комбатантов и участников боевых действий с иностранным государством, нет руководства непризнанных государств.
«История человечества — это история убийств»
Патрик Александер, «Смерть раненого зверя с тонкой кожей»
Жовенель Моиз, президент Гаити
07.07.2021
Застрелен в своей резиденции
В ночь на 7 июля на частную резиденцию главы государства Гаити Жовенеля Моиза напала боевая группа из 28 иностранных наемников. Впоследствии окажется, что 26 из них колумбийцы, а еще двое — американцы гаитянского происхождения. Большинство имели военную подготовку. Моиза убили 12 выстрелами, а охрана не оказывала сопротивления. Жена главы государства Мартин Мари Этьен Жозеф получила ранение — ее жизнь спасут американские врачи в госпитале Майами. Больше никто не пострадал.
К президентству Моиза с самого начала было много вопросов. Он пришел к власти по итогам выборов в 2016 году — со второй попытки. На первое голосование в 2015-м на участки явились только 20% гаитян, и результаты плебисцита были аннулированы. На следующий год Моиз наконец победил.
В октябре 2018 года на главу государства было совершено покушение, ранение получили три охранника, сам президент уцелел. В феврале 2021-го Моиз предотвратил переворот, организованный оппозицией во главе с начальником президентской гвардии. Полиция задержала более 20 человек. Моиз начал конфронтацию с национальной элитой и планировал выдать США наркоторговцев и бандитов, включая своего предшественника, Мишеля Мартейи, который считался мейнстримным либералом, хотя впоследствии оказался связан с гаитянской организованной преступностью и обвинялся в расхищении американских кредитов.
Экономика Гаити в правление Моиза вошла в крутое пике: цены на топливо росли, несмотря на льготные поставки нефти в страну из Венесуэлы в рамках программы «Петрокарибе». В 2018 году Венесуэла прекратила поставлять нефть на Гаити, и страну быстро охватили протесты. Согласно отчету международной неправительственной организации «Борьба с голодом», в 2019 году как минимум 3,67 млн жителей (около 35% от всего населения) испытывали проблемы с доступом к продовольствию, а для более чем 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоял особенно остро. Эпидемия коронавируса еще больше осложнила ситуацию.
Начался хаос, который продолжается до сих пор. В 2021 году Гаити находилось в состоянии глубочайшего политического, социального и гуманитарного кризиса, венцом которого и стало убийство президента.
Сразу после преступления гаитянская полиция атаковала наемников на выходе из президентской резиденции. Завязалась перестрелка. Трое погибли, кто-то безуспешно попытался укрыться в тайваньском посольстве, но в итоге арестованы были 17 человек. Только один из наемников, Марио Антонио Паласиосу, сбежал через границу в Доминикану, а оттуда — на Ямайку. Преемник Моиза, Ариэль Анри, немедленно начал охоту на заговорщиков. Расследование велось в США и на Гаити. Американцы преуспели, а вот на Гаити, в условиях хаоса и государственного коллапса, следственные действия не имели шансов на успех.
Какие-то результаты гаитянское расследование дало только в феврале 2024 года. Судья Вальтер Вессер Вольтер предъявил обвинение в заговоре и убийстве президента Моиза 51 человеку, опубликовав 122-страничное заключение следствия. Среди обвиняемых оказались бывший премьер-министр страны при Моизе Клод Жозеф, шеф полиции Леон Шарль и вдова президента Мартин Моиз. Вольтер обвинил их в убийстве с целью захвата власти. Однако из-за процессуальных нарушений, кризиса государственной власти и политических дрязг процесс застопорился. 13 октября 2025 года суд удовлетворил апелляцию обвиняемых. Тем не менее в тюрьмах еще оставались колумбийские наемники.
Расследование на Гаити продолжается. По данным следствия, в заговоре участвовал также Димитри Эрар, бывший шеф президентской гвардии. Эрара арестовали, но он бежал из тюрьмы на Гаити прежде, чем его экстрадировали в США. В 2021 году, незадолго до убийства Моиза, Эрар, по сведениям Интерпола, посещал Колумбию, Ямайку и Доминиканскую Республику. Сейчас он — высокопоставленный член гаитянского криминалитета и занимается торговлей оружием.
Кроме Эрара в перевороте участвовали многие видные представители гаитянской элиты. Заметной фигуранткой дела стала бывшая судья Верховного суда Гаити Вендель Кот-Телот. Моиз лишил Кот-Телот поста. Кот-Телот, согласно показаниям Джеймса Солажа, координировавшего действия наемников на месте, участвовала в заговоре и планировала занять президентское кресло. После убийства Моиза она скрывалась четыре года. В 2025 году семья сообщила о смерти судьи, но не представила тела. Гаитянский судья Дени Сиприен, ведущий дело об убийстве Моиза, попросил Интерпол о помощи в поисках Кот-Телот, предполагая, что она скрывается за рубежом.
Гораздо большего добилось следствие в США: убийство Моиза попало под американскую юрисдикцию, поскольку нападение готовила из Флориды действовавшая под вывеской охранной компании CTU Security. 13 причастных к организации нападения и самому налету на резиденцию президента были осуждены в США. Среди них — венесуэлец Антонио Интриаго, владелец CTU Security, лично вербовавший наемников, его колумбийский партнер Арканхель Претель Ортис, финансист Вальтер Вейнтемилья и уже упоминавшийся гаитяно-американец Джеймс Солаж. Официальный приговор был вынесен федеральным судом Майами 8 мая 2026 года.
Кроме того, еще восемь человек в разное время признали свою вину в участии в убийстве. Среди них Джозеф Винсент, бывший информатор ФБР и Управления по борьбе с наркотиками, УБН, участвовавший в координации действий наемников. Также были осуждены несколько наемников, включая Марио Паласиоса и Хермана Риверу Гарсию (псевдоним — Полковник Майк), лидера наемников. Среди прочих — мелкие пособники, помогавшие средствами и участвовавшие в обеспечении оружием нападавших. Защита настаивала, что наемников привлек шеф полиции Леон Шарль якобы для ареста Моиза и что сам президент был убит собственными охранниками до прибытия наемников. Эту версию ранее высказывал гаитянский оппозиционер Стивен Бенуа.
Попали под раздачу и некоторые гаитянские политики. Среди осужденных в США — экс-сенатор Гаити Джон Джоэль Жозеф. Его приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства. Жозеф признал, что участвовал в заговоре и обеспечил нападавших оружием. Также был арестован гаитяно-американский пастор Кристиан Эммануэль Санон, желавший занять президентское кресло. Санон в настоящее время пребывает под стражей в США, но суд отложен из-за проблем со здоровьем у обвиняемого.
Из 13 подсудимых в США 9 человек приговорили к пожизненному заключению, 1 — к 20 годам, еще 1 — к 9.
Суд над Кристианом Саноном идет с сентября 2026 года, еще один человек ждет приговора. 14 сентября 2026 года федеральная прокуратура Майами предъявила обвинения 14-му фигуранту дела — Рафаэлю Герреро. Предположительно, Герреро участвовал в закупке оружия для убийства. Герреро все отрицает. Его отпустили под залог в $150 тыс. 20 сентября текущего года власти Гаити экстрадировали в США 18 участников покушения, включая 17 колумбийских наемников. Всех их ждет суд.
В 2024 году бандитские группировки захватили штурмом пустой, но все еще охраняемый полицией президентский дворец. В столице, по сути, идет война между преступными группировками, а гаитянская юридическая система парализована. Гаити сегодня считается несостоявшимся государством, failed state, где реальная власть принадлежит людям с оружием в руках. Пост президента вакантен: Моиз был последним, кого избирали по результатам голосования. Национальная ассамблея и силовики практически утратили контроль над страной. Номинально власть принадлежит временному правительству, но значительная часть территории (включая около 80% столицы — Порт-о-Пренса) контролируется вооруженными преступными группировками.
Дэвид Эймисс, член Палаты общин Великобритании
15.10.2021
Зарезан на встрече с избирателями
Сэр Эймисс был убит 15 октября 2021 года во время встречи с электоратом в методистской церкви в городе Ли-он-Си на юго-востоке Англии. Ему было 69 лет. 25-летний участник встречи Али Харби Али во время разговора с Эймиссом достал нож и нанес депутату 21 удар. Тот умер на месте.
Свидетели произошедшего из числа участников встречи вспоминали, что сразу после нападения Али размахивал окровавленным ножом и кричал: «Я убил его!» А когда от нападавшего потребовали бросить оружие, он категорически отказался, заявив: «Нет, я хочу, чтобы меня застрелили. Я хочу умереть. Я хочу стать героем».
На протяжении нескольких лет до этого Али интересовался деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) и целенаправленно выбирал жертву из числа британских политиков. Прежде чем остановиться на Дэвиде Эймиссе, он детально изучал биографии и маршруты Майкла Гоува, Доминика Рааба и Кира Стармера, сообщала Sky News со ссылкой на данные полиции. Незадолго до покушения Али изучил статьи Эймисса.
Террориста интересовали взгляды депутата на военные кампании Великобритании на Ближнем Востоке и его позиция в борьбе с исламским экстремизмом (сэр Эймисс опирался на умеренных мусульман).
Дэвид Эймисс, консерватор и убежденный сторонник «Брексита», провел в Палате общин почти 40 лет: с 1983 года он представлял Базилдон, а с 1997-го — Саутенд-Уэст. Крупных государственных постов он не занимал и оставался классическим парламентским бекбенчером (рядовым депутатом, не входящим в руководство партии или правительства), зато был одним из наиболее активных политиков своего округа. Он много лет добивался присвоения Саутенд-он-Си статуса города — решение было принято уже после его смерти, в 2022 году. Эймисс также занимался вопросами защиты животных и проблемой доступности отопления для малоимущих, выступив автором успешного законопроекта «Закон о теплых домах и энергосбережении 2000 года» (Warm Homes and Energy Conservation Act 2000).
Коллеги отмечали, что его отличительной чертой была особая активность в работе с избирателями — Эймисс всегда много и охотно встречался с жителями своего округа. Для него такое общение было привычной, будничной частью работы. В день убийства Дэвид Эймисс проводил встречу в церкви, когда к нему подошел Али и заявил, что хочет обсудить вопросы внешней политики.
Али прямо напомнил Эймиссу о его поддержке войны в Ираке. Когда депутат растерялся от такого напора, Али извинился, достал нож и нанес смертельные удары.
Позже, на следствии и в суде, обвинение доказало: причиной нападения стала именно позиция Эймисса по Ираку и Сирии. Али после задержания открыто заявлял, что сделал это «из-за Сирии», бомбардировок и гибели там невинных людей, добавив, что политик «заслуживал умереть».
Али Харби Али родился в Великобритании и вырос на юге Лондона. Его отец, Харби Али Куллане, ранее занимал должность советника премьер-министра Сомали. Однако, по имеющимся данным, последние три года перед трагедией он постоянно проживал в Великобритании. В переписке со Sky News господин Куллане отказался от подробных комментариев о сыне, заявив лишь, что «глубоко травмирован» случившимся. До нападения на Эймисса Али-младший не имел судимостей и не находился под наблюдением британских спецслужб.
На суде по делу об убийстве политика в 2022 году он не выразил сожаления о содеянном и продолжил утверждать, что депутат заслуживал смерти за голосование по вопросу военных операций. Суд приговорил Али к пожизненному заключению без права на освобождение.
Орландо Хорхе Мера, министр окружающей среды Доминиканы
06.06.2022
Застрелен в своем рабочем кабинете
Орландо Хорхе Мера принадлежал к политической элите Доминиканской Республики по праву рождения. Его отец Сальвадор Хорхе Бланко — бывший президент страны (1982–1986), а мать Асела Альтаграсиа Мера в качестве первой леди была чрезвычайно активной и прославилась борьбой за права женщин, а также участием в проведении тюремной реформы, которая способствовала улучшению условий содержания заключенных.
Орландо Хорхе Мера получил юридическое образование, успешно строил карьеру: стал генеральным директором института телекоммуникаций, участвовал в переговорах о торговом соглашении между Доминиканской Республикой и странами Центральной Америки. Особую популярность Мера приобрел благодаря телешоу Lideres TV, в котором разбирал новости международной политики. Он вел эту программу 18 лет. Впоследствии Мера занимал высокое положение в Доминиканской революционной партии, к которой принадлежал и его отец. Позднее он стал одним из основателей и генеральным секретарем Современной революционной партии, которая и сейчас находится у власти в стране.
В 2020 году президентом страны был избран Луис Абинадер, в чьей кампании Мера как партийный функционер принял деятельное участие. Абинадер назначил Орландо Хорхе Меру министром окружающей среды. Это не банальная синекура для политического союзника — Мера, вступая в должность, пообещал защищать экосистему, сократить загрязнения и добиться ответственного подхода к природе.
За неполные два года работы на посту Мера нажил немало недоброжелателей, преследуя бизнесменов, замеченных в нарушении зеленых законов.
Фаусто Мигель де Хесус Крус де ла Мота, убийца Орландо Хорхе Меры, был одним из ближайших друзей детства политика. Они учились в одной школе, повзрослев, вместе вели бизнес. Отец Круса, генерал-майор Крус, командовал ВВС Доминиканской Республики (1988–1990). Сам Крус занимался строительством, а также владел магазином оружия. На президентских выборах 2020 года оказывал поддержку Абинадеру и Мере, вложил средства в их избирательную кампанию в расчете на их помощь в бизнесе.
На убийство он пошел после отказа Меры дать разрешение на экспорт 4,5 тыс. тонн использованных батареек через компанию Aurum Gavia S.A. Промышленные перевозки такого рода отходов связаны с разного рода бюрократическими ограничениями. Руководство компании вышло на Круса, везде заявлявшего о своей дружбе с министром. Крус взялся протолкнуть необходимое решение. Компания не соответствовала требованиям, установленным возглавляемым Мерой министерством для выдачи экологических лицензий, и получила отказ. Разгневанный Крус пришел на прием к Мере и в процессе разговора выхватил пистолет Taurus калибра .380, который каким-то образом пронес в здание.
Свидетели разошлись в показаниях, сколько было выстрелов: говорили о шести, семи, и даже о тринадцати. Экспертиза установила, что выстрелов было 13, но в министра попало 6 пуль.
Убив Меру, Крус бросил автомобиль и отправился на мототакси в церковь в 10–15 минутах езды от министерства. Там убийца сдался священнику и отдал ему оружие. Приехавшая полиция арестовала Круса, в его машине нашли также автомат Uzi с двумя магазинами и $2 тыс. наличными.
В суде Крус уверял, что совершил убийство под влиянием ситуации, хотя свидетель обвинения утверждал, будто преступник проболтался о своем намерении за несколько недель до убийства, однако его слова не были восприняты всерьез. В любом случае Крус действовал в одиночку. На суде бизнесмен также утверждал, что Мера задолжал ему $3 млн, но не смог ясно объяснить, откуда возникло обязательство. Возможно, Крус говорил о финансовых вопросах, связанных с президентской кампанией Абинадера. Никаких доказательств реальности долга Крус предъявить не смог. Суд приговорил Круса к 30 годам заключения и выплате 50 млн доминиканских песо (около $800 тыс.) компенсации семье Меры.
В 2024 году Луис Абинадер был переизбран на второй срок. Сын Орландо Хорхе Меры, Орландо Сальвадор Хорхе Вийегас, пошел по стопам отца и занялся политикой. Он депутат доминиканского парламента от Современной революционной партии.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии
08.07.2022
Застрелен во время выступления перед избирателями
Синдзо Абэ, установивший абсолютный рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра в послевоенной истории Японии — он возглавлял правительство почти девять лет,— был убит 8 июля 2022 года. К тому моменту Абэ уже два года находился в отставке, но оставался влиятельной фигурой. Нападение произошло в городе Нара во время выступления Синдзо Абэ на уличной предвыборной акции в поддержку кандидата от правящей партии. 67-летний политик говорил в микрофон возле железнодорожной станции, когда стоявший позади 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Нападавшего задержали прямо на месте преступления.
Убийство потрясло Японию — страну с одним из самых строгих в мире законодательств об оружии и крайне низким уровнем политического насилия.
Первоначально многие связали покушение с государственной деятельностью Абэ, однако мотивы убийцы оказались иными. Тэцуя Ямагами признался, что его целью была месть Церкви объединения — южнокорейской религиозной организации, также известной как «секта Муна».
Мать Ямагами вступила в нее, когда он был ребенком, и, по словам нападавшего, пожертвовала церкви около 100 млн иен, что привело семью к финансовому краху. Из-за этого Ямагами в 2005 году даже пытался совершить самоубийство — в расчете, что страховая выплата поможет его братьям и сестрам.
Ямагами планировал убить главу самой церкви, Хак Джа Хан, однако она не проживала в Японии постоянно и находилась под усиленной охраной. Тогда преступник переключился на Абэ, считая его главным лицом, связывающим секту с японской властью. Последней каплей для Ямагами стал увиденный в интернете видеоролик 2021 года, в котором Абэ выступил с приветственной речью на мероприятии, организованном одной из структур Церкви объединения.
В историю своей страны Синдзо Абэ вошел как лидер, полностью переформатировавший современную Японию. Его масштабный экономический курс получил название «абэномика» и базировался на стратегии «трех стрел». Сначала Центробанк резко снизил процентные ставки, чтобы наполнить рынок доступными и дешевыми кредитами для бизнеса. Одновременно с этим правительство увеличило государственные расходы, массово направляя бюджетные средства на крупные инфраструктурные проекты для стимулирования внутреннего спроса. Третьей составляющей стали глубокие структурные реформы, нацеленные на повышение производительности труда, дерегулирование рынков и активное вовлечение женщин в экономику страны.
На мировой арене Абэ вывел Японию из тени. Он укрепил оборонный альянс с США, добившись для Сил самообороны Японии права защищать союзников в случае войны, и выступил ключевым инициатором создания Транстихоокеанского партнерства — крупнейшего торгового союза в регионе.
Однако внутри страны отношение к нему было неоднозначным. Будучи убежденным правым консерватором, Абэ пытался переписать пацифистскую 9-ю статью конституции и расширить полномочия армии. Для сторонников он был сильным лидером, вернувшим стране вес на международной арене, а для критиков — опасным националистом, чье правление сопровождали крупные коррупционные скандалы. Тем не менее даже после отставки в 2020 году он оставался главным серым кардиналом правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), полностью контролируя ее внутренние процессы и влияя на выбор преемников.
Ямагами на момент преступления был безработным, но ранее недолго служил в Морских силах самообороны Японии. Его история вызвала неожиданно сильную волну сочувствия в японском обществе. В интернете появились поклонницы, которых СМИ страны называли «девушки Ямагами»: они писали о его красоте и интеллекте и просили смягчить ему наказание. В адрес родственников Ямагами и даже в тюрьму, где его содержали, отправляли посылки с продуктами и подарками.
Убийство Абэ вскрыло глубокий системный кризис. Расследования показали, что Церковь объединения десятилетиями применяла агрессивное психологическое давление, буквально вынуждая прихожан отдавать все свои сбережения под предлогом «спасения душ их предков», что приводило тысячи японских семей к полному разорению. Степень взаимодействия данной организации с правящей ЛДП вызвала широкий общественный резонанс. Выяснилось, что консервативные политики годами обменивали государственное покровительство на бесплатную помощь сектантов в качестве волонтеров на выборах. Имея мощное лобби в ЛДП, руководство секты не только успешно блокировало любые жалобы пострадавших, но и пыталось напрямую влиять на принятие законов и образовательные программы в стране.
В 2023 году японское правительство потребовало через суд распустить Церковь объединения. Спустя почти три года, 22 июня 2026 года, Верховный суд Японии окончательно утвердил это решение. Суд постановил, что систематический сбор крупных пожертвований церковью наносил людям серьезный финансовый и психологический ущерб. Это первый в истории Японии случай, когда высшая судебная инстанция окончательно подтвердила роспуск религиозной организации из-за противоправных действий, совершенных в рамках гражданско-правовых отношений.
Судебный процесс над Ямагами начался осенью 2025 года и продлился 15 заседаний. Прокуратура требовала для него пожизненного заключения, в то время как защита настаивала на смягчении наказания. Адвокаты просили ограничить приговор 20 годами тюрьмы, заявляя, что подсудимый сам стал жертвой психологического насилия, а его тяжелое детство и разорение семьи были напрямую связаны с деструктивным влиянием Церкви объединения. Они также пытались оспорить обвинение в нарушении закона об оружии, утверждая, что изготовленный Ямагами самодельный дробовик формально не подпадал под соответствующую норму закона на момент убийства.
21 января 2026 года Ямагами приговорили к пожизненному заключению. Суд признал нападение крайне тяжким и умышленным, а аргументы защиты о его прошлом — недостаточными для смягчения наказания.
Синан Атеш, экс-глава «Серых волков» (Турция)
30.12.2022
Расстрелян на улице
На момент убийства Атеш — университетский профессор истории. Нападение произошло на выходе из офиса в районе Чанкая, находившийся с Атешем его друг Сельман Бозкурт получил ранение. Профессору преступники попали в голову из «Глока» с увеличенным магазином на 32 патрона, он умер в день нападения в больнице.
«Серые волки» — пантюркистская ультранационалистическая организация. Ее участники базируются в Турции, но действуют в Европе и Азии. Среди их самых громких акций — покушение на папу Римского Иоанна Павла Второго. 13 мая 1981 года Мехмет Али Агджа, участник «Серых волков», стрелял в папу на площади Святого Петра и ранил понтифика. В 2010 году Мехмет Али Агджа освободился из тюрьмы.
На постсоветском пространстве «Волки» сражались в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, участвовали в неудачном путче полковника Ровшана Джавадова против президента Азербайджана Гейдара Алиева, расстреляли русского летчика подполковника Олега Пешкова. Пешков был участником российской военной операции в Сирии. Его самолет был сбит турецкой ракетой, летчик катапультировался, но был убит боевиками «Волков» с земли, пока спускался на парашюте. Впоследствии «Волки» пытались сотрудничать с крымскотатарскими активистами в середине 2010-х. Правоохранительные органы США, Франции, Германии, Италии, Турции и других стран неоднократно уличали «Серых волков» в сбыте наркотиков и связях с организованной преступностью, в частности, в турецкой диаспоре в Германии.
Атеш занимал видное положение в Партии националистического движения, политическом крыле «Волков», и возглавлял организацию с января 2019-го по апрель 2020 года. У него сложилась репутация умеренного — по крайней мере по меркам «Серых волков» — светского националиста. В результате внутренней борьбы среди различных фракций «Волков» Атеша вынудили уйти в отставку, и он переключился на академическую работу. По неподтвержденным слухам, Атеш намеревался разорвать союз с правящей Партией справедливости и развития и вступить в соглашение с оппозиционной националистической «Хорошей партией». Несмотря на преданность идеям Мустафы Кемаля, последняя также поддерживают евроинтеграцию Турции. В целом ее можно назвать правой альтернативой действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
В 2024 году в Анкаре состоялся суд над 22 участниками заговора с целью убийства Атеша. Охрана процесса была беспрецедентной: в здании суда находилось более 100 полицейских.
Эрей Озягджи, нажавший на курок, заявлял, что хотел лишь «прострелить Атешу ноги» и убивать его не собирался, а все случившееся — результат финансового спора.
Согласно версии подсудимых, убийство было случайным — якобы Атеш занял для развития бизнеса денег, которые не хотел возвращать.
По итогам суда пять человек были приговорены к пожизненному заключению, еще шестеро получили сроки за соучастие. Несмотря на обвинительный приговор, по имеющимся данным, следствие не нашло пистолет, из которого убили Атеша. Озягджи дал о пистолете очень путаные показания и заявил, что купил его за полтора-два года до убийства у человека, чье имя не помнит, равно как не может сказать, где состоялась сделка. После преступления он спрятал орудие убийства в кустах у шоссе, собираясь за ним вернуться, но память подвела, и он не вспомнил, где оставил оружие.
По сообщению издания Duvar Gazete, в юридических кругах существовало мнение, что на слушаниях прокуратура защитила членов политического бомонда Турции от скандалов и возможного судебного преследования, включая лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели. Вопрос мотива суд также обошел стороной. Вокруг процесса над убийцами происходило много всего. Мераль Акшенер, лидер Хорошей партии, «железная леди» турецкой политики и экс-член Партии националистического движения обвинила власти в сокрытии фактов при расследовании. Журналистка канала Т24 Асуман Аранка получила десять месяцев тюрьмы за «нарушение конфиденциальности расследования».
Вдова и родственники Атеша все еще не признают версию прокуратуры, называя суд частью «театра заговора». Они обвиняют в организации убийства Иззет Ульви Йёнтера, турецкого депутата от националистов, а также действующего главу «Серых волков» Ахмета Йигита Йылдырыма. Они столкнулись с прессингом.
После того как Девлет Бахчели с трибуны парламента жестко раскритиковал семью Атеша, Айше и другие родственники убитого политика подверглись травле в соцсетях и физическим атакам со стороны радикальных сторонников «Серых волков».
В частности, в октябре 2024 года на сестру Синана Атеша Сельму было совершено нападение прямо у здания суда. Айше Атеш назвала это «прямым следствием угроз Бахчели».
6 октября 2025 года юрист Сердар Октем, один из 22 обвиняемых в причастности к убийству Атеша, был застрелен в Стамбуле неизвестными. Октем на момент убийства все еще находился под следствием: его дело с 2024 года суд рассматривал отдельно от дел остальных подозреваемых, поскольку Октема считали координатором группы киллеров. Тем не менее его выпустили под подписку о невыезде. Есть версия, что Октема отделили от остальных, поскольку, будучи юристом, он имел связи с верхушкой Партии националистического движения и был причастен к другим случаям политического насилия. В частности, Октем защищал убийц левого активиста Гедика и убийц профсоюзного активиста Бахадыра Граммешина.
Партия националистического движения продолжает существовать, официально поддерживая правительство Реджепа Тайипа Эрдогана. На выборах 2023 года они набрали 10% голосов. «Серые волки» также действуют до сих пор.
Фернандо Альсибиадес Вильявисенсио Валенсия, депутат парламента и кандидат в президенты Эквадора
09.08.2023
Застрелен на предвыборном митинге в школе
Фернандо Вильявисенсио начинал как профсоюзный деятель, а позже стал журналистом и работал в одном из крупнейших изданий Эквадора, столичном El Universo.
Вильявисенсио сделал себе имя, обвинив президента Рафаэля Корреа в убийстве мирных жителей во время попытки переворота. Впоследствии Вильявисенсио оказался связан с WikiLeaks, скрывался в джунглях среди индейцев племени сараяку от ордера на арест, попытался избраться в парламент, сбежал в Перу от уголовного преследования и наконец добился снятия обвинений. В 2021 году он избрался в парламент. 3 сентября 2022 года неизвестные произвели четыре выстрела возле дома Вильявисенсио, пытаясь его запугать. Еще через год у него появился шанс стать лидером Эквадора — ну или хотя бы заявить о себе.
Президентские выборы 2023-го стали результатом тяжелого политического кризиса, начавшегося весной того же года. Президенту Гильермо Лассо грозил верный импичмент. 17 мая 2023 года, за несколько дней до финального голосования, Лассо прибег к никогда ранее не использовавшейся мере — так называемой muerte cruzada, взаимной смерти, когда исполнительная и законодательная ветви власти самоликвидируются. Это механизм взаимного уничтожения обеих ветвей власти при любом неразрешимом кризисе. Немедленно начали подготовку к выборам. Среди претендентов на власть — представительница левых Луиса Гонсалес, сын богатейшего человека Эквадора — Даниэль Нобоа плюс еще семь кандидатов. Едва ли не все обещали бороться с коррупцией и бандитизмом. Эквадор донимали и продолжают донимать левые террористы, тюремные бунты, проникновение в страну мексиканских картелей, местные группировки. В 2023 году число убийств выросло пятикратно по сравнению с 2020-м.
Вильявисенсио всю кампанию построил именно на имидже борца с преступностью и коррупцией — помогал его бэкграунд.
9 августа 2023 года Фернандо Вильявисенсио завершил предвыборный митинг в спортивном комплексе школы Андерсон в городе Кито. Разумеется, его сопровождали пятеро телохранителей-полицейских. Прямо на выходе из спорткомплекса на них напал целый отряд боевиков, обстрелявший Вильявисенсио с охраной из автоматического оружия. Ранили девять человек, включая двух полицейских. 59-летнего Вильявисенсио отвезли в ближайший госпиталь, где он умер.
Вильявисенсио не был первой жертвой в эквадорской политике: в том же году произошли убийства мэра Манты Агустина Интриаго (23 июля), борца против коррупции профессора Натали Лопес Борхи (28 марта) и активиста, боровшегося за права индейцев, Эдуардо Мендуа Варгаса (26 февраля). Картели хотели запугать политиков и не дать им воплотить в жизнь предвыборные обещания о наведении порядка в стране.
Незадолго до убийства Вильявисенсио утверждал, что «авторитет» из банды Los Choneros требует выйти из предвыборной гонки, в противном случае угрожая смертью. Жена покойного утверждала, что ему также угрожали представители картеля Синалоа. Убийство Вильявисенсио всколыхнуло и без того беспокойную страну. Расследование привело к группировке Los Lobos. Влиятельного гангстера Карлоса Эдвина Ангуло Лару, а также четырех его сообщников осудили за убийство Вильявисенсио.
Согласно опросам, Вильявисенсио набирал максимум 13,2% голосов. До выборов оставалось 11 дней. Вильявисенсио вряд ли одержал бы верх, но поддержка у него имелась. В беседе с CNN Вильявисенсио обещал вести войну с «политической мафией» и называл Эквадор наркогосударством.
После убийства Вильявисенсио его сестра Патрисия обвинила в случившемся слабую охрану от МВД. Вскоре арестовали шестерых колумбийцев, участвовавших в стрельбе. Непосредственный убийца Вильявисенсио погиб в перестрелке с силовиками. В октябре 2023 года всех шестерых колумбийских наемников, участвовавших в убийстве, повесили в тюрьме до вынесения приговора. Кто их убил и по чьему приказу — неизвестно. Обвинение по-прежнему придерживается версии, что Вильявисенсио убили из-за слишком активной политической позиции и желания бороться с наркомафией.
Хотя нынешний президент Эквадора Нобоа объявил преступным группировкам войну, вдова Вильявисенсио по-прежнему убеждена, что власти скрывают правду. 9 августа 2026 года, в третью годовщину убийства, прокуратура Эквадора завершила этап предварительных слушаний и потребовала отдать под суд семерых ключевых обвиняемых в организации убийства Фернандо Вильявисенсио. Обвинения предъявлены бизнесмену Хавьеру Хордану, экс-министру внутренних дел Хосе Серрано, лидеру Los Lobos Уилмеру Чаваррии и еще четверым. Серрано входил в администрацию президента Корреа, на конфликте с которой Вильявисенсио и сделал себе имя.
16 сентября 2026 года ключевой фигурант дела, бизнесмен Хавьер Хордан был арестован в США агентами иммиграционной службы, ICE. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Хордана в Эквадор для проведения судебного процесса. Решение суда о начале процесса ожидается в конце октября.
Мелисса Хортман, экс-спикер Палаты представителей Миннесоты (США)
14.06.2025
Застрелена при нападении в своем доме
55-летняя Мелисса Хортман, бывший спикер Палаты представителей штата Миннесота и один из наиболее заметных политиков штата, была убита ночью 14 июня 2025 года в собственном доме в Бруклин-парке. Вместе с ней от пуль погибли ее муж Марк и собака породы золотистый ретривер.
В ту же ночь было совершено нападение на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену. Несмотря на тяжелые огнестрельные ранения, они остались живы. Преступником, который всего за несколько часов атаковал две семьи законодателей, оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. Для маскировки он использовал тактическое снаряжение — полицейскую форму и внедорожник, замаскированный под служебный автомобиль. После нападения у дома Хортманов Болтер столкнулся с прибывшими сотрудниками полиции и вступил с ними в перестрелку, однако смог скрыться.
Свой замаскированный внедорожник Болтер бросил прямо у дома жертвы.
Обыскав салон, оперативники обнаружили оружие, тактическую экипировку и блокнот со списком потенциальных целей — политиков и общественных деятелей, которых Вэнс намеревался атаковать.
В этом «расстрельном списке» значились фамилии атакованных законодателей — Мелиссы Хортман и Джона Хоффмана, а также губернатора Миннесоты Тима Уолца, сенатора Тины Смит и других чиновников и активистов, выступающих в поддержку прав на аборты. Кроме того, среди улик полицейские обнаружили листовки с призывами к протестной акции «Нет королям» (No Kings), которая проходила в США в тот же день.
Болтер был задержан спустя 43 часа после нападения — в лесу неподалеку от места преступленмя. Полиция Миннесоты назвала операцию по его поиску крупнейшей в своей истории. Прокуратура установила, что преступник действовал самостоятельно.
Дело сопровождалось абсурдной версией самого Болтера, которую следователи предали огласке после его задержания. В найденном в автомобиле Вэнса Лютера Болтера черновике письма, адресованного директору ФБР Кэшу Пателу, Вэнс утверждал, что был тайно завербован американскими военными еще во время учебы в колледже, а убийство Мелиссы Хортман ему якобы заказал лично губернатор Тим Уолц, поскольку «хочет стать сенатором». Эти утверждения следствием как достоверные не подтверждались.
Мелисса Хортман определяла политику демократов в Миннесоте на протяжении 20 лет. Выиграв первые выборы в Палату представителей еще в 2004 году, она со временем возглавила фракцию, а в 2019-м заняла пост спикера.
Под ее руководством был принят ряд важных социальных и либеральных законов: от введения бесплатного питания в школах и оплачиваемых отпусков до защиты репродуктивных прав женщин.
В январе 2025 года, после того как по итогам выборов демократы потеряли большинство, Хортман покинула пост спикера палаты. Тем не менее в почетном статусе спикера-эмерита она оставалась ключевой фигурой в Капитолии штата — без ее участия по-прежнему не обходилось ни одно важное голосование.
Точка в деле об убийстве Хортман была поставлена судом. В июне 2026 года Вэнс Болтер признал вину по всем федеральным статьям, эта сделка со следствием спасла его от смертной казни. Месяц спустя, 23 июля, федеральный судья вынес окончательный вердикт, назначив стрелку два последовательных пожизненных срока и добавив к ним еще 40 лет заключения. По словам судьи, приговор стал самым суровым за всю его многолетнюю практику.
Мигель Урибе Турбай, сенатор и кандидат в президенты Колумбии
11.08.2025
Расстрелян во время предвыборного митинга
7 июня 2025 года в Боготе произошло покушение на 39-летнего сенатора и кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая. Политик выступал перед сторонниками на предвыборном митинге в парке района Фонтибон, когда нападавшие открыли по нему огонь со спины. Две пули попали Урибе в голову, а еще одна — в колено. Началась паника, ранения получили два участника митинга.
11 августа после более чем двух месяцев лечения Урибе Турбай умер в больнице. Стрелка задержали на месте преступления. Им оказался 15-летний подросток, известный под криминальным прозвищем Alias Tianz (Алиас Тианц).
Преступление стало для Колумбии болезненным напоминанием об эпохе конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда политические убийства были частью повседневной жизни страны.
Погибший сенатор Мигель Урибе Турбай принадлежал к влиятельной либерально-консервативной политической династии: он был внуком бывшего президента страны Хулио Сесара Турбая Айялы. Его мать, журналистка Диана Турбай, в 1990 году была похищена людьми Пабло Эскобара. Медельинский картель использовал ее статус, чтобы шантажировать правительство и требовать отмены соглашения с США об экстрадиции колумбийских наркобаронов, где тем грозило пожизненное заключение в американских тюрьмах строгого режима. В 1991 году Диана Турбай погибла во время неудачной спецоперации полиции по ее освобождению, став одной из самых известных жертв жестокой войны между наркомафией и государством.
Карьера Мигеля Урибе Турбая в структурах власти развивалась стремительно: в 25 лет он стал депутатом городского совета Боготы, в 30 — самым молодым в истории города секретарем правительства, а в 2022 году был избран в Сенат. Принадлежал к правому лагерю и выступал за жесткий подход государства к вооруженным группировкам и преступным организациям.
И хотя Турбая не считали безусловным фаворитом в борьбе за главный пост в стране, его популярность стремительно росла. Именно на этом фоне, в самом начале предвыборной гонки, на сенатора и было совершено нападение. Накануне трагедии политик как раз планировал побороться за выдвижение от «Демократического центра» — ведущей правой оппозиционной силы Колумбии.
Покушение потрясло страну, однако силовикам удалось быстро продвинуться в расследовании. Как выяснилось, преступление детально планировалось организованной сетью из не менее чем десяти человек. В ходе масштабной операции колумбийская полиция и прокуратура вышли на след преступников и задержали ключевых участников. Среди них оказался и предполагаемый лидер ячейки — Элдер Хосе Артеага Эрнандес по прозвищу Эль Костеньо, который, как считает следствие, лично нанял несовершеннолетнего киллера и снабдил его оружием.
Еще одного ключевого фигуранта — гражданина Колумбии Брайана Ферни Круса Кастильо в апреле 2026 года обнаружили в Буэнос-Айресе. Кастильо бежал из Колумбии и находился в Аргентине на нелегальном положении, где и попался местной полиции за соучастие в краже автомобиля. Его арестовали прямо в здании суда, куда он пришел для плановой отметки по делу об угоне: аргентинские силовики идентифицировали его по международному запросу Интерпола. Согласно следственным материалам, Кастильо отвечал за логистику заговорщиков и принимал непосредственное участие в предыдущих покушениях на политика.
В материалах дела фигурирует неудавшаяся попытка взорвать Урибе Турбая.
По версии следствия, 3 июня Кастильо с сообщниками закрепил магнитную мину на служебный автомобиль охраны сенатора. По счастливой случайности взрывное устройство не сработало, после чего организаторы экстренно перешли к плану с подростком-стрелком.
Расследование повлекло за собой серию судебных разбирательств. Несовершеннолетний исполнитель приговорен к 7 годам лишения свободы, а ключевые посредники получили более чем 20-летние сроки заключения. Колумбийские власти объявили беспрецедентную награду $3 млрд песо (около $740 тыс.) за информацию о заказчиках, а в самом расследовании Колумбии активно помогают спецслужбы США, Великобритании и ОАЭ.
Шариф Осман Бин Хади, лидер «июльской революции» в Бангладеш, кандидат в депутаты
18.12.2025
Застрелен на улице
12 декабря 2025 года бангладешский политик Осман Хади сел в кресло авторикши. На Бокс-Калверт-Роуд, рядом с мечетью Байтус Салам Джаме, к ним подъехал мотоцикл с двумя людьми в шлемах. Один выстрелил в Хади из пистолета. Тяжело раненного Османа доставили в больницу. Три дня спустя, 15 декабря, его состояние оставалось критическим, оказался поражен мозг. С разрешения семьи Османа перевезли по воздуху из Дакки в сингапурский госпиталь. Несмотря на усилия хирургов, 18 декабря революционер умер от последствий ранения.
В тот же день в Бангладеш начались народные бунты — взбешенные последователи Хади принялись громить дома сторонников недавно правящей Народной лиги (Awami League). Нападали даже на индийские дипломатические миссии, а также на офисы бангладешских газет — последние обвиняли в сокрытии правды. Погромы продолжались два дня. Бывшие сторонники грозили правительству свержением, если расследование не даст результата.
Убийц арестовали только в марте 2026-го, когда индийская полиция задержала в Западной Бенгалии 34-летнего Аламгира Хуссейна и 37-летнего Файсала Карима Масуда.
Чтобы подобраться к Хади, Масуд даже работал волонтером в его избирательном штабе.
Бангладеш Масуда и Хуссейна так и не выдали. В самой Бангладеш по подозрению в участии в слежке и подготовке убийства арестовали минимум 12 человек. Среди них родители Масуда, помогавшие ему бежать через границу.
Хади взлетел к славе меньше чем за полтора года до смерти. В июле 2024-го в Бангладеш свергли правительство. Эта революция первая (по меньшей мере первая успешная) из череды так называемых революций поколения Z. Премьер-министр Шейх Хасина Вазед сбежала в Индию. Правящая партия, Народная лига Бангладеш, считавшаяся подконтрольной интересам Индии, лишилась власти. У протестующих не существовало единого лидера — среди них были студенты, военные, инфлюенсеры, актеры. Они быстро выдвинулись вперед. Среди новых лидеров оказался и Осман Хади, сын местного имама, учителя медресе, сам — преподаватель в частном университете IUS.
Хади с первых дней участвовал в протестах, стал основателем группы «Платформы за революцию». Он объединил вокруг себя множество разрозненных молодежных группировок. Даже после свержения правительства Хади продолжал призывать к полному уничтожению Народной лиги Бангладеш как политической силы. Он требовал справедливости для жертв политического насилия прошлого и их семей. Наконец, Хади приготовился получить формальные полномочия — 14 сентября 2025 года стало известно о намерении Османа баллотироваться в парламент от восьмого избирательного округа Дакки.
Хади регулярно угрожали, но он не останавливался и обвинил представителей Народной лиги в убийствах участников протеста. По утверждениям Хади, как минимум пять бывших студентов были убиты лоялистами свергнутого правительства — из мести и для запугивания перед выборами. Вскоре после этого сам Хади стал жертвой своих политических противников. Отдельные комментаторы внутри Бангладеш даже обвиняли в убийстве не просто сторонников Народной лиги, а непосредственно индийские спецслужбы. Другие подозревали Мирзу Аббаса, политического соперника Хади из Националистической партии по восьмому округу Дакки. Впоследствии Аббас выиграл выборы, он опытный политик, по слухам, со связями по обе стороны закона — но иначе в Бангладеш политикой не занимаются.
Существует альтернативная версия, согласно которой Хади был убит в результате внутренней борьбы за власть, но, хотя никто не сомневается, что революции свойственно пожирать своих чад, этому пока нет доказательств.
Полный масштаб заговора и подлинные убийцы Хади остаются неизвестны. Подозреваемый стрелок — арестованный в Индии Файсал Карим Масуд — бывший активист Народной лиги, тесно связанный с элитой прошлого режима, включая экс-министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля.
Ситуация осложняется тем, что Файсала в Индии обвиняют в нелегальном пересечении границы. Отношения между Индией и Бангладеш крайне напряженные со времен революции. Результатов суда пока нет, и даже неизвестно, где сейчас находится сам Файсал — в Индии, Бангладеш или даже в Дубае, где его, по слухам, видели. Сам Файсал называет себя жертвой политического преследования и обвиняет в убийстве Хади исламистскую группировку «Джамаат-и-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ). Официально он все еще находится под стражей в Индии.
Убийства Хади и других революционеров ничего не принесло функционерам прежнего режима. Бывших лидеров «Народной лиги» к выборам не допустили. Сокрушительную победу одержали оппозиционеры из Бангладешской националистической партии. На референдуме большинство проголосовало за поправки к конституции. Бангладеш вступила в новую эру победившей революции — но без одного из тех, кто был ее вождем.
Сейф аль-Ислам Каддафи, ливийский политик
03.02.2026
Расстрелян в своем саду
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, 53-летний Сейф аль-Ислам, был убит 3 февраля 2026 года в городе Зинтан на западе Ливии. Нападавшие атаковали политика в саду его резиденции, выпустив не менее 18 пуль, одна из которых попала в голову.
Буквально за мгновения до гибели Сейф аль-Ислам разговаривал по телефону с соратником по своей политической команде. В разгар беседы он заметил постороннего человека, взволнованно сообщил, что кто-то перелез через ограждение во двор и на территории происходит странное движение. Сразу после этих слов собеседник услышал звуки выстрелов, и звонок оборвался.
По данным источников телеканала «Аль-Арабия», покушение стало возможным из-за предательства или халатности: личная охрана покинула территорию резиденцию примерно за полтора часа до нападения, оставив политика полностью беззащитным.
Следователи осмотрели место преступления, провели судебно-медицинскую экспертизу, собрали вещественные доказательства и установили личности трех подозреваемых. В отношении них были выданы постановления о задержании. Однако дальше расследование фактически остановилось. Спустя несколько месяцев после убийства следствие, по официальной версии, знает подозреваемых, но они остаются на свободе.
Двоюродный брат Сейфа аль-Ислама, Ахмед аз-Заррук Каддафи, заявил «РИА Новости», что прокуратура передала материалы и постановления МВД, но ведомство не предпринимает никаких действий для задержания подозреваемых и не публикует обновлений о ходе расследования. Родственник связал возможное бездействие с племенными отношениями: подозреваемые, по его версии, происходят из Зинтана, как и глава МВД Правительства национального единства Имад Мустафа ат-Трабулси.
В начале 2000-х Сейфа аль-Ислама воспринимали на Западе как наиболее умеренного и прогрессивного представителя семьи Каддафи. Он учился в Лондоне, активно общался с европейскими политиками и интеллектуалами, занимался международными благотворительными проектами и считался главным проводником возможных демократических реформ в Ливии.
Однако начавшееся в 2011 году восстание против его отца полностью изменило этот образ. Сейф аль-Ислам безоговорочно встал на сторону режима и выступил с жесткими угрозами в адрес протестующих. Именно за масштабное насилие при подавлении этих протестов Международный уголовный суд (МУС) официально обвинил Сейфа аль-Ислама в преступлениях против человечности и объявил в международный розыск, требуя его выдачи.
После падения режима и гибели отца Сейф аль-Ислам пытался бежать из страны, но был захвачен вооруженной группировкой в городе Зинтан. Несколько лет он провел в заключении, где, по заявлениям адвокатов, подвергался жестоким пыткам. В 2015 году суд в Триполи приговорил его к смертной казни, однако уже в 2017 году зинтанские ополченцы освободили его по внутренней амнистии, проигнорировав как столичный вердикт, так и действующий ордер МУС.
Несмотря на годы изоляции, Сейф аль-Ислам сохранил серьезное влияние. В 2021-м он совершил громкое политическое возвращение, подав документы на участие в президентских выборах. Голосование в итоге было сорвано и перенесено на неопределенный срок из-за юридических споров по поводу законности его выдвижения, отсутствия единой конституции и угроз со стороны вооруженных фракций. Тем не менее вплоть до своей гибели в 2026 году Сейф аль-Ислам Каддафи оставался ключевой символической фигурой для ливийских «зеленых» — так в стране называют сторонников прежнего режима Муаммара Каддафи (по цвету флага бывшей Ливийской Джамахирии и его «Зеленой книги»), мечтающих о возвращении стабильности ушедшей эпохи.