The Times: «коалиция желающих» на учениях отрепетирует операцию на Украине
В первых маневрах «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре, будут задействованы не менее 1,5 тыс. военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии, а также самой Польши. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Во время учений будут отрабатывать переброску войск и материально-технических средств. Маневры заявлены как репетиция развертывания подразделений на Украине после прекращения боевых действий. The Times озаглавила материал так: «Сотни британских военнослужащих отработают операцию в Украине».
Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на украинской территории. МИД РФ указывал, что размещение западных военных контингентов будет расценено Москвой как интервенция.