РСПП обсуждает с ЦБ и Минфином страхование предприятий от воздушных атак

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждает с Центробанком (ЦБ) и Минфином введение законодательных норм по страхованию промышленных объектов от военных рисков, в том числе воздушных атак. Для этого нужно задействовать Национальную перестраховочную компанию (принадлежит ЦБ), заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.