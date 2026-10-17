РСПП обсуждает с ЦБ и Минфином страхование предприятий от воздушных атак
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждает с Центробанком (ЦБ) и Минфином введение законодательных норм по страхованию промышленных объектов от военных рисков, в том числе воздушных атак. Для этого нужно задействовать Национальную перестраховочную компанию (принадлежит ЦБ), заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.
Омбудсмен отметил, что военные риски — это новый тип рисков, который стали учитывать в системе страхования. Глава РСПП считает, что подобные атаки надо признавать терроризмом. «По рынку эти риски не застрахуешь, они будут непомерным бременем ложиться на компании. И безусловно, нужна какая-то поддержка государственной Национальной перестраховочной компании, которая, если будет по рынку страховать, то вряд ли сработает»,— пояснил господин Шохин в интервью ТАСС.
В августе глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что банки стали требовать включения в ипотечное страхование риска ударов дронов. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 п. п., выяснил «Ъ». Участники страхового рынка зафиксировали рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками беспилотников.