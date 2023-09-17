Второй за ночь беспилотник сбили в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором сбитом на московском направлении беспилотнике. В этот раз дрон сбили в Раменском районе Подмосковья. При этом Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над соседним с Раменским Домодедовским районом.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области»,— написал мэр в Telegram. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области»,— сообщили в Минобороны.

Двумя часами ранее беспилотник сбили над городским округом Истра. Из-за ночных атак беспилотников в аэропортах Москвы задержаны и отменены как минимум 30 рейсов.

Анастасия Ларина