Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в белгородском Шебекино
Два человека погибли в Шебекинском округе Белгородской области при атаках БПЛА
В Шебекино женщина погибла в результате атаки дрона на легковой автомобиль, сообщил оперативный штаб Белгородской области. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке БПЛА пострадал мужчина.
В Шебекино два FPV-дрона повредили два легковых автомобиля. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при взрыве FPV-дрона был поврежден гараж, еще один дрон повредил соцобъект.