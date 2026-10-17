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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Женщина погибла при атаке дрона на автомобиль в белгородском Шебекино

Два человека погибли в Шебекинском округе Белгородской области при атаках БПЛА
В Шебекино женщина погибла в результате атаки дрона на легковой автомобиль, сообщил оперативный штаб Белгородской области. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке БПЛА пострадал мужчина.
В Шебекино два FPV-дрона повредили два легковых автомобиля. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при взрыве FPV-дрона был поврежден гараж, еще один дрон повредил соцобъект.
Атаки беспилотников
Белгородская область
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