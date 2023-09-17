В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра

Министерство региональной безопасности Тульской области сообщило о падении беспилотника на территории логистического центра в Узловском районе региона. По данным ведомства, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры в результате инцидента нет.

«На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 сентября два беспилотника сбили в Подмосковье. Один — над Домодедовским районом, другой — над городским округом Истра. Кроме того, орловский губернатор Андрей Клычков сообщал о падении БПЛА в областном центре, после чего загорелся резервуар с топливом.

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Александр Кислов