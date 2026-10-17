Министр обороны Финляндии ответил на призыв сбивать российские самолеты
Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен отреагировал на слова экс-премьера Санны Марин, призвавшей сбивать российские самолеты за нарушение воздушного пространства страны. Господин Хяккянен напомнил, что в Финляндии за обеспечение безопасности отвечают вооруженные силы.
«В Финляндии уже много лет действует устоявшаяся практика: мы задействуем силы в достаточном объеме, исходя из оценки угроз. Операции по наблюдению за территорией мы проводим с оружием в руках, и в случае необходимости применяем силу»,— сказал министр обороны (цитата по газете Ilta-Sanomat).
Весной на территории Финляндии упали четыре беспилотника: первые два — 29 марта на юго-востоке Финляндии, 31 марта пограничники обнаружили третий беспилотник, четвертый — 11 апреля. Министр обороны Финляндии подчеркивал, что использование воздушного пространства страны для военных операций «категорически запрещено». Финская прокуратура не нашла доказательств того, что дроны намеренно нарушили воздушное пространство страны. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ЕС не надо слишком остро реагировать на угрозу России.