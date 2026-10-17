В Индии задержали лидера «Партии тараканов» и более двух тысяч его сторонников
В Индии полиция задержала более двух тысяч участников «Партии тараканов» и лидеров молодежного движения. Массовые задержания произошли в Дели и Мумбаи.
В индийской столице были задержаны около двух тысяч человек, которые готовились выйти на протест с требованием отставки главы избирательной комиссии страны. В Мумбаи полицейские задержали около 400 человек, передает Reuters.
В аэропорту Дели по прилету из Мумбаи был задержан лидер «Партии тараканов» Абхиджит Дипке, а также два высокопоставленных функционера движения.
Летом протестующие добились отставки министра образования Дхармендры Прадхана, теперь «тараканы» требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара, обвиняя его в нарушениях на выборах 2024 года. В ответ на массовые задержания активисты грозят новыми общенациональными акциями.