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Коммерсантъ FM
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Над Воронежской областью перехватили украинский беспилотник

Украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. Глава региона Александр Гусев рассказал, что беспилотник подавили средствами РЭБ, пострадавших нет.

По данным Минобороны, попытка атаки была пресечена около 9:40 мск.

Ранее при падении беспилотника в Орле загорелся резервуар с топливом, в Тульской области БПЛА упал на территории логистического центра в Узловском районе, два беспилотника сбили в Подмосковье.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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