В МВД перечислили правила защиты телефона от взлома

Прежде всего, ведомство рекомендует использовать сложный пароль блокировки — ПИН-код более чем из шести символов. В МВД также советуют отключить показ СМС и уведомлений на заблокированном экране, поскольку злоумышленники могут увидеть коды подтверждения. Кроме того, ведомство предлагает установить биометрический пароль на важные приложения.