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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

В МВД перечислили правила защиты телефона от взлома

В МВД составили список мер, которые помогут обезопасить телефон от взлома и кражи. С перечнем ознакомилось «РИА Новости».
Прежде всего, ведомство рекомендует использовать сложный пароль блокировки — ПИН-код более чем из шести символов. В МВД также советуют отключить показ СМС и уведомлений на заблокированном экране, поскольку злоумышленники могут увидеть коды подтверждения. Кроме того, ведомство предлагает установить биометрический пароль на важные приложения.
Рекомендуется отключить автоматическое сохранение паролей в браузере и пользоваться менеджерами паролей. Также МВД советует настроить удаленную блокировку устройства и удаление данных, а телефон не оставлять без присмотра.
В ведомстве указали, что с украденного или взломанного телефона мошенники могут получить доступ к онлайн-банку, оформить микрозаймы через «Госуслуги» и похитить аккаунты.
Кибербезопасность
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