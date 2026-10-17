В МВД перечислили правила защиты телефона от взлома
В МВД составили список мер, которые помогут обезопасить телефон от взлома и кражи. С перечнем ознакомилось «РИА Новости».
Прежде всего, ведомство рекомендует использовать сложный пароль блокировки — ПИН-код более чем из шести символов. В МВД также советуют отключить показ СМС и уведомлений на заблокированном экране, поскольку злоумышленники могут увидеть коды подтверждения. Кроме того, ведомство предлагает установить биометрический пароль на важные приложения.
Рекомендуется отключить автоматическое сохранение паролей в браузере и пользоваться менеджерами паролей. Также МВД советует настроить удаленную блокировку устройства и удаление данных, а телефон не оставлять без присмотра.
В ведомстве указали, что с украденного или взломанного телефона мошенники могут получить доступ к онлайн-банку, оформить микрозаймы через «Госуслуги» и похитить аккаунты.