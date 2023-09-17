Лукашенко: Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств. Он отметил, что ему очень бы не хотелось, чтобы Белоруссия стала театром военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу (других стран.— "Ъ") жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан»,— сказал президент Белоруссии на мероприятии ко Дню народного единства (цитата по ТАСС).

По словам Александра Лукашенко, белорусский народ не может быть агрессором. Однако в случае агрессии против республики у страны есть чем ответить, заявил он. «Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» — сказал президент.

Александр Лукашенко заявил, что издевательства над белорусами, русскими и украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской было принято не вспоминать «во имя польско-советской дружбы». По его словам, Белоруссия перешагнула через боль ради этого, но «за Бугом (в Польше.— "Ъ") это приняли за слабость». «Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты — политиков, все эти годы жаждущих реванша»,— заключил президент.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о начале работ по возведению военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны приступить к службе в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

За прошедший год польские власти зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Варшава публично пообещала принять в связи с этим «все необходимые меры в самые короткие сроки».

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Ъ» «Соседи закрываются от Белоруссии».